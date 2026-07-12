2026世界盃8強完成，英格蘭戰至加時擊敗挪威，美斯領軍的阿根廷對瑞士同樣要鬥足120分鐘才分出高下，兩支從歷史到足球均充斥恩怨情仇的兩軍，會在4強對戰。另一場準決賽，會由早前分途過關的法國、西班牙對陣。

今屆賽事兩場4強，以及季軍戰和決賽，均在VIU TV有免費直播。



世界盃2026｜4強／決賽走線圖

（01美術製圖）

世界盃2026直播賽程︱4強、季軍戰及決賽



7月15日︱4強

法國 Vs 西班牙｜凌晨 03:00 ＊VIU 99台、Now 618/616台



7月16日︱4強

英格蘭 Vs 阿根廷｜凌晨 03:00 ＊VIU 99台、Now 618/616台



7月19日︱季軍戰

凌晨 05:00 ＊VIU 99台、Now 618/616台



7月20日︱冠軍戰

凌晨 03:00 ＊VIU 99台、Now 618/616台



＊免費直播



世界盃2026︱美斯領阿根廷再過一關，晉身4強。（路透社）

世界盃2026︱8強賽果



7月10日

法國 2：0 摩洛哥



7月11日

西班牙 2：1 比利時



7月12日

英格蘭 2：1挪威（加時）

阿根廷 3：1 瑞士（加時）



世界盃2026︱西班牙金童耶馬。（路透社）

世界盃2026︱16強賽果



7月5日

加拿大 0：3 摩洛哥

法國 1：0 巴拉圭



7月6日

巴西 1：2 挪威

墨西哥 2：3 英格蘭



7月7日

西班牙 1：0 葡萄牙

美國 1：4 比利時



7月8日

阿根廷 3：2 埃及

瑞士 0：0 哥倫比亞（互射十二碼瑞士勝4：3）



世界盃2026︱法國隊長麥巴比。（路透社）

世界盃2026︱4強/決賽形勢：

法國大戰西班牙 麥巴比鬥耶馬

法國在麥巴比、奧士文尼迪比利和奧利斯3大星將領軍下，8強順利擊敗摩洛哥再過一關，他們是今屆整體實力最強、發揮最理想的一隊。法國在準決賽的對手，是力挫比利時的西班牙。

「金童」耶馬兩年前以16歲之齡領西班牙贏得歐洲國家盃，首戰世界盃在剛傷癒下，一直狀態平平，其他主力發揮也是一般，主帥富安迪必須盡快提升一眾主將狀態，否則想戰勝法國難度甚高。事先張揚最後一屆領軍的迪甘斯，能否連續三屆帶法國入決賽？

世界盃2026︱比寧咸一再拯救英格蘭（路透社）

阿根廷再戰英格蘭 世界盃曾5次碰頭冤家再聚首

應屆冠軍阿根廷，今屆同樣未能發揮最佳水平，除隊長美斯以外，其餘主力表現均在水準以下，8強幾經辛苦鬥足120分鐘才擊敗瑞士。英格蘭同樣踢足120分鐘才靠比寧咸的入球氣走挪威。阿根廷對英格蘭這場4強戲碼猶如冤家再聚首，兩軍曾5度在世界盃碰頭，從馬勒當拿的「上帝之手」，到碧咸因為施蒙尼而紅牌被逐，雙方單在足球場上已恩怨甚深，加上歷史因素，故事性和火藥味肯定較另一場4強更勝一籌。

如果麥巴比、美斯分別領法國和阿根廷再過關，便會重演上屆的決賽戲碼。3年半前在卡塔爾那場史詩式的3：3大戰至今讓人回味，今屆會否重演一次？

世界盃2026︱法國主帥迪甘斯。（路透社）

世界盃2026｜美斯今屆再次光芒四射。（路透社）

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