世界盃｜麥巴比分析敗因：中場逼搶鬆散，第一腳觸球不夠好

法國球星麥巴比（Kylian Mbappé）連續兩屆世界盃與冠軍擦身而過，今晨以0：2不敵西班牙一役，他賽後分析法國如何被「鬥牛軍」技術擊倒，直言己隊戰術鬆散，西班牙在任何一方面都比法國更具「爭冠的條件」。



面對技術細膩的西班牙，法國全場捱打。空有射術卻破關無門的麥巴比，賽後沒為敗局找藉口，反而詳細地述說落敗原因。「面對西班牙，我們在中場『二打三』，法比安雷斯（Fabian Ruiz）和洛迪（Rodri）有很多空間發揮。我們在逼搶方面缺乏溝通，我認為我們應該採用人盯人逼搶，逼他們跟上我們的節奏。」

麥巴比賽後詳細分析球隊表現，說得精準。（路透社）

「無論是技術還是戰術層面，我們都沒能踢出自己想要的比賽。在世界盃準決賽，如果你沒法做到該做的事，你就無法取勝。西班牙按照比賽計劃和慣常打法，他們喜歡控球在腳，掌控比賽節奏。我們的計劃是高位逼搶，讓他們無法找到比賽節奏。他們比我們更擅長掌控比賽，我們做不到這一點，我們太鬆懈了，即便奪回控球權，我們的『第一腳觸球』（First Touch）也不夠好。」

麥巴比承認，對於落敗非常失望，「但客觀來說，我們沒有具備進入決賽的所有條件」；身為隊長，他亦主動負起落敗的責任：「作為隊長，我必須承擔所有責任，對此我沒有任何異議。我們想入決賽，但我們沒能做到。」

麥巴比賽後與迪甘斯擁抱。（Reuters）

法國落敗後，將於香港時間周日（19日）清晨5時踢季軍戰，除了爭奪第三名，在英格蘭對阿根廷賽前於射手榜領先的麥巴比，仍可與美斯（Lionel Messi）、哈利卡尼（Harry Kane）和比寧咸（Jude Bellingham）等人爭奪金靴獎。

不敵西班牙後，麥巴比只剩金靴獎殊榮可以爭奪。（路透社）

這場敗仗同時令麥巴比爭奪今年金球獎的形勢不太樂觀。隨着法國出局，他的直接競爭對手美斯（Lionel Messi）、哈利卡尼（Harry Kane）及比寧咸（Jude Bellingham）之中，將至少有一人能踏上世界盃決賽舞台。加上麥巴比今季在皇家馬德里「四大皆空」，種種因素均不利於他競爭金球獎。

麥巴比賽後難掩失落。（路透社）