世界盃2026︱美斯領阿根廷衛冕終極戰　決賽挑戰最強神盾西班牙

2026世界盃終極一戰，美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）領軍的阿根廷大戰西班牙，世人能否見證當代球王在新澤西MetLife Stadium再次登頂，創下歷史新一頁？

世界盃2026直播

冠軍戰 西班牙 Vs 阿根廷︱7.20 凌晨 03:00 VIU 99台直播



世界盃2026︱美斯領阿根廷衛冕終極戰，能否過西班牙一關？（路透社）

世界盃2026決賽隊伍

世界排名1. 阿根廷（奪冠年份：1978、1986、2022）

世界排名2. 西班牙（奪冠年份：2010）

世界盃2026︱西班牙一大優勢，就是今屆淘汰賽從未踢過加時，體力稍為佔優。（路透社）

西班牙擁一大優勢：淘汰賽從未踢加時 阿根廷場場硬仗

西班牙擁有一大優勢，就是4場淘汰賽對奧地利、葡萄牙、比利時和法國均能在90分鐘內解決對手。

反觀對手看來較弱的阿根廷，卻場場是硬仗，32強對佛得角、8強對瑞士均踢至加時才獲勝，上陣時間至少多對手60分鐘，而且16強、4強分別反勝埃及和英格蘭，就算不用加時，同是力戰至末段才驚險反勝對手，體能消耗肯定相對高於西班牙。

世界盃2026︱艾華利斯及時回勇，能否幫助美斯和阿根廷再登頂？（路透社）

阿根廷變美斯一人球隊？ 「小朋友們」及時回勇

踏入決賽周之後，美斯在賽事期間度過39歲生日，相比起3年半前領軍封王，阿根廷球王今屆對球隊的重要程度反而更高，3場分組賽的入球全由他一人包辦，去到淘汰賽4場全陷苦戰。32強對佛得角、8強對瑞士均要加時，16強對埃及、4強對英格蘭均戰至末段才驚險反勝。

阿根廷的狼狽，全因美斯身邊的一眾「小朋友」今屆早段表現失色，艾華利斯受剛傷癒影響狀態，頭5仗均無入球，拿達路馬天尼斯埋門總是欠運。不過這兩位美斯好拍檔愈戰愈勇，拿達路近3仗由正選變身「超級後備」，4強戰更一頭頂走英格蘭，艾華利斯亦在對瑞士一仗加時射入世界波「開齋」，加上安素費南迪斯和麥阿里士打兩大中場猛將亦回勇，來到決賽絕對有力與西班牙周旋。

世界盃2026︱拿達路馬天尼斯連續3場後備上陣均有份幫助阿根廷過關。（路透社）

阿根廷淘汰賽場場失球 西班牙「吸星大法」能否收服美斯？

阿根廷攻入19球，同時有7個失球，而且當中6球在淘汰賽階段所失，實力不算強的佛德角、埃及均能在阿根廷身上取得兩球。

阿根廷的防線縱是弱點，但勝在前線有美斯這個X元素，阿根廷球王今屆已攻入8球，另加4個助攻，一次又一次在球隊危機之際挺身而出。今屆7場只失1球的西班牙，有沒有克制美斯的辦法？大家見證到西班牙如何用「吸星大法」盡數化解法國3大星將麥巴比、迪比利和奧利斯的威力，對美斯了解透徹的西班牙人和富安迪教練，能否以天羅地網收服美斯？

世界盃2026︱阿根廷在4場淘汰賽有6個失球。（路透社）

阿根廷今屆戰績：

分組賽︱3：0 勝 阿爾及利亞、2：0 勝 奧地利、3：1 勝 約旦

32強︱3：2 勝 佛得角（加時）

16強︱3：2 勝 埃及

8強︱3：1 勝 瑞士（加時）

4強︱2：1 勝 英格蘭



7戰全勝︱得19球、失7球



阿根廷前線3大星將進攻成績表：

美斯 7仗 8入球 4助攻

拿達路馬天尼斯 7仗 3入球 1助攻

艾華利斯 7仗 1入球 0助攻



世界盃2026︱西班牙正選門將烏尼西蒙。（路透社）

西班牙防守力最強 初段慢熱愈戰愈勇

歐國盃冠軍西班牙今屆世界盃首仗便0：0賽和佛得角，令人大失所望，之後大家才發現佛得角這個「新丁」的厲害。西班牙擁有令人艷羨的門將人選，英超最佳門將拉耶，西甲最佳門將祖安加西亞，均只能做後備，畢爾包門將烏尼西蒙的正選位置依然無可動搖。

世界盃2026︱西班牙中場洛迪對法國一仗盡顯身價。（路透社）

陣中大多數球員狀態較兩年前的歐國盃有段距離，不過原來他們只是慢熱，來到淘汰賽每場愈戰愈勇，4強技術擊倒法國更踢出他們在今屆的代表作。

今屆到目前為止7仗只失1球，就是8強對比利時的一球，從那仗可見西班牙防線在門將西蒙領導下並非固若金湯，面對絕境中一再施展神力的美斯，能否再次零封對手？

世界盃2026︱西班牙「金童」耶馬。（路透社）

耶馬與眾星狀態回落 富安迪教練將強矛變神盾

兩年前領西班牙成為歐洲冠軍的「金童」耶馬，受剛傷癒影響狀態，當然是最大原因，然而歐國盃冠軍兩大主力丹尼爾奧莫和柏迪同樣在今屆世界盃表現失色。前線主力以攻入5球的中鋒奧耶沙巴爾較突出，但他其中4個入球只在對沙特和奧地利兩支較弱球隊身上取得，4強對法國的入球來自十二碼，反而門前失機的畫面令人印象更深；前線另外兩大正選耶馬、巴爾拿暫時均只有一個入球。

西班牙前線火力平平，防守出色的守將們成為一路奇兵，最突出的是勤力跑動的古古列拿（Marc Cucurella），目前已有2個助攻，熱刺守將樸路更有兩個入球進帳。能踢多個位置的馬連奴，亦先後在16強對葡萄牙、8強對比利時，兩度後備入替成為贏波功臣。富安迪教練這個有料之人，經歷4強一場技術性擊倒法國後，決賽會如何部署，實在值得期待。

世界盃2026︱攻入5球的奧耶沙巴爾是西班牙今屆首席射手，令人留下更深印象卻是門前失機的畫面。（路透社）

雙方對賽往績：

阿根廷歷來在世界盃只曾一次面對西班牙，1966年在分組賽以2：1勝出。那已經是60年前，可說毫無參考價值。雙方歷年曾13次在友誼賽對戰，最近一次已經是2018年3月，當時西班牙大勝6：1。13仗中，西班牙6次勝出，阿根廷贏5次，另外2次打和，友賽參加價值同樣有限。

西班牙今屆戰績：

分組賽︱0：0 和 佛得角、4：0 勝 沙特阿拉伯、1：0 勝 烏拉圭

32強︱3：0 勝 奧地利

16強︱1：0 勝 葡萄牙

8強︱2：1 勝 比利時

4強︱2：0 勝 法國



7戰6勝1和︱得13球、失1球



西班牙前線主力進攻成績表：

奧耶沙巴爾 7仗 5入球 1助攻

耶馬 7仗 1入球 0助攻

巴爾拿 6仗 1入球 1助攻



世界盃2026｜季軍戰／決賽走線圖

（01美術製圖）

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