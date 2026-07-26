悼挪威划艇傳奇　賽場上廣結友誼當最強對手伴郎　比金牌意義更重

2026年夏天，當夏蘭特、奧迪加特帶領挪威在世界盃賽場高歌猛進，一再與球迷一起以別開生面的「維京划船」（Viking Row）來慶祝，賽事剛完結不久，當地體育界便迎來一個傷感的消息——傳奇艇手杜夫迪（Olaf Karl Tufte）突然離世，終年50歲。

七戰奧運並兩度奪金，杜夫迪的名字早已超越划艇運動本身，而是一位體壇巨匠。他長年身體力行，將划艇運動融入生活，熱心幫助所有後輩，為勁敵出任伴郎，出戰2020東京奧運時已經45歲了，身邊3個同艇隊友在他首戰奧運時才得1至2歲。對他而言，划艇和運動並非只爭朝夕，而是一種生活方式。



挪威傳奇艇手杜夫迪（Olaf Karl Tufte）日前突然離世，終年50歲。（IG）

挪威划艇傳奇Olaf Karl Tufte突離世 曾7戰奧運兩奪金牌

7月20日西班牙在世界盃決賽擊敗阿根廷封王，同日挪威時間下午3時左右，杜夫迪在他的家族農莊被發現失去意識，醫療人員到場搶救，惟送院後翌日不治。及後家屬確認他死於突發心臟病，終年50歲，遺下妻子Aina和兩個孩子。

杜夫迪的離去對筆者別有一番感受，1996年剛剛加入大學划艇隊，同年夏天20歲的杜夫迪首次代表挪威出戰成年組賽事，已是阿特蘭大奧運，參加男子4人雙槳無舵艇（ coxless sculling／quadruple scull／4X）獲得第8名。Olaf身高達1.93米，高大身型更適合個人賽（single scull／1x ）或雙人賽，昔日在青年組也是划單人雙槳出身。阿特蘭大奧運後他回到個人賽及雙人賽懷抱，4年後在悉尼夥拍比根（Fredrik Bekken）首次踏上奧運頒獎台，獲得一面男子雙人雙槳銀牌，金牌由斯洛文尼亞組合Iztok Čop／Luka Špikand贏得。

杜夫迪（Olaf Karl Tufte）2004年後上贏得雅典奧運金牌。（World Rowing）

2004、2008連續兩屆奧運後上封王成經典

杜夫迪最令人難忘的兩場戰役，是2004年雅典及2008年北京奧運。曾參與划艇運動的朋友定必知道，頭段帶出的重要性，以及最後500米體能將近耗盡時，要後上反勝有多難，偏偏杜夫迪連續兩屆奧運均能後上反勝。2004年男子單人雙槳決賽，愛沙尼亞的贊臣（Jüri Jaanson）從起步一直領先，到1500米他仍領先0.42秒，排第二位的杜夫迪卻能在最後500米爆發划出1分40.88秒的極快分段時間，不止以6分49.30秒反勝奪金，更足足較獲銀牌的贊臣快上2.5秒，他在艇上大叫兼高舉起𦟌雙臂慶祝一幕，成為經典。

2008年已屆32歲的Olaf再戰單人雙槳，今次更加誇張，去到1500米仍排第三，落後第一位的新西蘭選手Mahé Drysdale達1.5秒之多，憑凌厲後勁再次後上奪金。4年後在倫敦他已從高峰滑落，未能晉身決賽，單人賽盛年已過，卻能繼續在雙人賽發光發亮，2016年以40歲之齡與拍檔波殊（Kjetil Borch）在巴西贏得男子雙人雙槳奧運銅牌。 東京奧運因役情延期一年，杜夫迪已經45歲了，重投4人雙槳，身邊3個拍檔在他1996年初戰奧運時分別只得1至2歲，他依然能力保帶槳一席，足證實力驚人。

杜夫迪在雅典奧運高舉雙手慶祝奪金一刻。（Olympics.com）

與長年對手成為最好朋友 「划艇不是只為一時的成績」

划艇是一項體能要求極高的運動，Olaf竟能從1996年划到2021年，合共參加7屆奧運，這項成就比起他歷年獲得的2金1銀1銅4面奧運獎牌，或是世錦賽2金1銀3銅6面獎牌，毫不遜色。

杜夫迪從小在家族農莊長大，最初先投入的運動是越野電單車，17歲那年才開始划艇，從此與艇結下不解緣。他視划艇社群是個大家庭，常常在說「划艇不是只為一系列的成績，而是一種生活方式和大家庭」，長年與洛文尼亞選手Iztok Čop競爭，從世錦賽到悉尼奧運多次敗在對方槳下，無損一段美麗跨國友誼，Iztok Čop大婚時擔任對方伴郎。新西蘭選手Mahé Drysdale同樣跟他老友鬼鬼，把寵物犬改名做Oslo（挪威首都），以表揚杜夫迪這個好朋友。

洛文尼亞選手Iztok Čop長文悼念摯友。（IG）

從不吝嗇指導後輩 「永遠不能停下來」經營多項業務

他不吝提攜後輩，而且不限同鄉師弟，贏得2024巴黎奧運男子單人雙槳金牌的德國選手Oliver Zeidler便曾到他在挪威的莊園拜訪，一邊幫手砍柴，一邊取經。杜夫迪是個永遠停不下來的人，划艇生涯以外，亦幫忙打理家族農場業務，是個義務消防員，還經營混凝土公司、服裝品牌以至釀酒業務，「我生來不是休息的，我需要做其他事情，否認便會覺得悶。」

可惜他的生命到50歲這年戛然而止，Iztok Čop在傷痛與震驚中悼念老友：「我們理應不會成為朋友，我們是對手，在水中戰鬥，以我們每安士的力量嘗試較對方划得更快。然而在那團火與比賽之間，我們找到一股不言而喻的深厚尊敬，並轉化成不可斷裂的兄弟情。由在水中推動對方至極致，到你站在我身邊當伴郎……那已說明一切。」

他感言，「你的離去實在毫無道理，沒有你的世界感覺不對勁。多謝與你一起的戰鬥，笑聲，忠誠和作為一個令我各方面都變得更好的人。我的心很沉重，但為我們之間的連繫無盡感激。我的家庭為你的家人送上最深切的愛與力量，我們全家人都為失去一個真正的朋友而哀悼。我的老朋友，最偉大對手，我的兄弟，願你安息。」

願世人記住賽場上的杜夫迪那份堅毅精神，更記住場外他的無私奉獻，尤其是賽場內、外與划艇對手廣結友誼，只要任何人有需要，時刻均大方伸出援手。