WTT總決賽｜法國眼鏡兄弟勝負間維繫親情：輸了互不理睬一會

菲歷斯勒邦（Felix Lebrun）自從於巴黎奧運摘下男單銅牌，又與哥哥阿歷斯勒邦（Alexis Lebrun）及西門哥斯（Simon Gauzy）奪得男團季軍，在法國掀起乒乓球場潮，加上形象鮮明易認，一個22歲、一個19歲的「眼鏡兄弟」，迅即成為法國體壇的標誌人物。

他們在球場上既是團體和雙打好拍檔，也是單打的對手，就在11月下旬的WTT馬斯喀特支線賽，兩人便在決賽火併。亦敵人、亦手足，對壘之後輸的一方會否不理睬贏的一方？兄弟情如何在勝負之間好好維繫？



（Getty Images）

菲歷斯勒邦近日接受香港傳媒的Zoom訪問，他解開謎團：「落敗一方當然不開心，大家都互相不說話，大概20分鐘吧，到了頒獎的時候，一定會為勝利一方感到高興。」菲歷斯勒邦補充：「乒乓球對我們來說很重要，但不是全部，我們是一個感情好、關係好的家庭，大家都重視彼此，反正勝利一定在我們這個家庭裏面。」

（Getty Images）

翻查往績，兩兄弟歷來四次在國際賽對壘，戰績是「打和」各取兩勝，最近一次對決是11月22日的馬斯喀特支線賽，弟弟菲歷斯在領先三局下被追至3：3，最終在第七局奠勝。

（Getty Images）

自從去年在巴黎奧運為國家贏得兩面銅牌，勒邦兄弟立即大受國民歡迎，特別在家鄉蒙彼利埃，他們一出街就被認出，要求簽名及合照，兩人有一段時間曾經不戴眼鏡出街，菲歷斯說：「最初真的不習慣呢，我們曾經除下眼鏡才會出街。幸好過了一段時間之後，熱潮減褪，我們也適應了，而且樂於跟大家聊天，我們會視大家的支持為正能量。」

（Getty Images）

（Getty Images）