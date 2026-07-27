禾仙夏世界盃精彩演出成最強求職信　即將加盟智利班霸︱足球轉會

佛得角和門將禾仙夏（Vozinha）的故事，成為2026世界盃最動人一章，決賽周已曲終人散，大家重回現實，40歲的禾仙夏還是要搵工。

與葡乙球會查維斯已約滿，禾仙夏一度前途茫茫，幸好在今屆世界盃「省靚招牌」，已屆職業球員高齡仍不愁出路，智利班霸高路高路（Colo Colo）班主率先宣布，「禾仙夏會在日內加盟」。



佛得角和門將禾仙夏（Vozinha）的故事，成為2026世界盃最動人一章。（路透社）

40歲佛得角待業門將 禾仙夏首戰世界盃寫下動人一章

佛得角這個非洲人口只有50多萬的小島，意想不到地首戰世界盃決賽周已踢出震驚世人的演出，首場分組賽便能以0：0賽和最終奪冠的西班牙，3場分組賽保持不敗，次名晉身32強淘汰賽，與阿根廷力戰至加時才2：3僅敗，門將禾仙夏功不可沒。

這個40歲門將入選國際足協日前公布的世界盃2026最佳陣容，結果由球迷票選出，禾仙夏發文致謝，「多謝每個投票給我的人，這個肯定也屬於你們。我們一起創造了歷史！」

禾仙夏領佛得角32強鬥阿根廷，賽後一度與美斯密斟。（路透社）

未能跟美斯做隊友 即將加盟高路高路與智利球王並肩

禾仙夏在2026世界盃一夜成名，IG追隨者數量由決賽周前的4.5萬，目前已增長至近3000萬。他的耀眼演出猶如一封強而有力的「求職信」，雖然未如傳聞中加盟國際邁亞密，與阿根廷球王美斯做隊友，但亦即將與智利球王、同樣曾效力巴塞隆拿的維達爾（Arturo Vidal）並肩作戰。

南美洲其中一支最著名球會高路高路，公布禾仙夏即將加盟的喜訊。高路高路的班主武沙（Aníbal Mosa）稱，「禾仙夏將會成為高路高路球員，未來數日他會來到智利，進行所需體測，然後便會在主場David Arellano Monumental Stadium亮相。」39歲的維達爾，正是高路高路的領軍人物。

高路高路日前已率先在官方Instagram帳戶以禾仙夏的頭髮發新帖文，並分別以3種語言寫上歡迎字眼。（IG@Colocoloofficial）

世界盃精彩表現成最強「求職信」 以雙手創造可能

智利媒體指禾仙夏跟高路高路簽約18個月。高路高路日前已率先在官方Instagram帳戶以禾仙夏的頭髮發新帖文，並分別以西班牙語、英語和葡萄牙語3種語言寫上歡迎字眼，並標注禾仙夏的IG帳戶@vozinha1 ，「我們期待在David Arellano Monumental Stadium跟你見面。」

意大利足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）昨日亦發文稱，禾仙夏繼上周五與高路高路達成口頭協議後，周日晚上已正式簽約，並預備起程前往智利進行體測及簽署文件。