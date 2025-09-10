羽毛球香港賽｜鄧謝配反勝過關感謝球迷支持　李卓耀首圈憾負

世界羽聯（BWF）香港羽毛球公開賽第二日，香港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪與李卓耀先後在一號場登場，香港球迷在紅館如常熱情吶喊，為港將們打氣，「鄧謝配」在落後一局下反勝對手，賽後再度感激主場球迷在苦戰時不離不棄。



「鄧謝配」今晚在紅館登場。（夏家朗攝）

香港羽毛球公開賽第二日晚上一節，焦點當然落在李卓耀及「鄧謝配」身上，兩組港將先後在一號場亮相。港隊混雙的鄧俊文／謝影雪與馬來西亞組合黃天啟／林秋仙交手，雙方上次在去年的中國大師賽交手，同樣打足三局才擊敗對手。

鄧俊文／謝影雪一度陷於苦戰。（夏家朗攝）

鄧謝配首局初段領先，其後在中段連失5分，被馬來西亞組合反超前，鄧謝配以13：21先輸一局。當這對港隊組合落後時，在紅館觀戰的香港球迷打氣聲只有愈來愈大，「阿雪加油」、「俊文加油」等打氣聲此起彼落。鄧謝配換場後回勇，隨即打出11：3建立優勢，以21：10追回一局，紅館再掀起高潮，鄧謝配在決勝局接近由頭帶到尾，以21：9再下一城，48分鐘完成反勝，晉級次圈後，明晚與丹麥組合爭入8強，兩名港將向看台揮手，報答全場歡呼的球迷們。

鄧、謝兩人向在場球迷致意。（夏家朗攝）

步入採訪區，鄧、謝兩人一如以往接受傳媒訪問，被問及今日發揮時，謝影雪突然情緒爆發落淚，好拍檔鄧俊文挺身而出「補位」，他坦言即使從比分上看似有距離，但今仗並不容易，再度感激拍檔艱苦中堅持下去。「我們第一局發揮不太理想，在場狀態或心態上也是，所以很感激阿雪很辛苦地也撐下去，後面越打越好，即使比數看起來拉得很遠，那個轉捩點非常辛苦，尤其是在情緒不好的時候，希望明日有好的狀態去應付比賽。」

謝影雪愈戰愈勇，好拍檔鄧俊文不忘感激對方。（夏家朗攝）

鄧謝配苦戰下堅持下去，俊文再次感謝現場球迷的支持，「每年只有一、兩次比賽在香港打，他們的鼓勵、打氣也十分重要，尤其在我們士氣低落時，觀眾沒有放棄我們，我們都沒有放棄自己，一分一分撐下去。」

鄧俊文／謝影雪在2023年曾經在主場殺入決賽，惜屈居亞軍，如今再度在紅館參賽，當然希望主場奪冠，但俊文坦言近期狀態一般，盡力打好每一場，希望讓香港球迷「睇多幾場」。

鄧謝配互相扶持，明日與丹麥組合爭晉級。（夏家朗攝）

李卓耀在首圈鬥丹麥球手甘克（Rasmus Gemke），這名29歲港將首局初後曾經落後，其後休息後一口氣連贏7分，拉開雙位數優勢，甘克連追9分，最後因觸網犯規，李卓耀以21：19險勝。李卓耀第二局同樣苦戰，以14：21遭追平。兩人在決勝局比分緊咬，紅館看台坐滿約8成，歡呼聲不絕，惜最後以18：21落敗，力戰72分鐘無緣晉級。

李卓耀近期賽事時常在頭兩圈徘徊，賽後自言陷入困境，「近期感覺不太積極，雖然以往都遇過類似情況，但狀況不同，老實說我未找到方法解決，是我自己的一個關口。」

李卓耀力戰三局無緣晉級，他坦言陷入困境。（夏家朗攝）