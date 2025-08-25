我的名字．詹穎琳｜外闖葡萄牙職業排球聯賽　在競爭中悟世界之大

【我的名字】系列

每個界別，總有些名字街知巷聞。但有些人，名字不響，做的事情亦未必普遍——

他們未被看見，名字卻值得香港人一一記住。

今期有香港女排大槌手詹穎琳。她用外流的經歷告訴我們，職業體育之殘酷，到底是怎樣一回事。

攝影：梁鵬威



香港女子排球員詹穎琳。（梁鵬威攝）

經過27小時的航程，由香港飛往杜拜轉抵葡萄牙首都里斯本，再乘兩個多小時的飛機，詹穎琳終於抵達聖米格爾島（São Miguel Island）。

這座距離香港12000公里的大西洋外島，以美麗的火山口湖聞名。詹穎琳來到小島的行政首府蓬塔德爾加達（Ponta Delgada），向葡萄牙職業排球會Clube Kairós報到。

排球在香港不是精英項目，雖設各個級別的男、女子聯賽，但聯賽是業餘性質，想成為全職球員，外闖是唯一出路。然而香港排球員外闖的成功例子並不多，過去就只有楊秀美一人。

其實詹穎琳早年也有外國球會邀請她加盟，但她為了教職而一一拒絕。直至2023年在杭州亞運前，她辭掉安穩的工作，開始尋找外闖的機會。

「其實一直都想外闖，不過之前始終要為生計張羅，但我覺得一定要見識世界，外闖亦是全職打波的唯一方法。」

職業排球的對與錯十分清晰，是詹穎琳初次體驗的。（梁鵬威攝）

人生忽然轉軌道，舉步維艱是預期之內。「我當初在Volleybox向外傳了過千個信息！」Volleybox是全球性的排球轉會平台，就像排球界的Linkedin，平台裏有球員、教練、中介，大家各取所需，「其實只有十份一的信息得到回覆，當中有很多不知底細的中介，他們希望你先簽合約，又害怕被騙，所以都是摸着石頭過河」。

她最終投效Clube Kairós，卻與Volleybox無關，全因她大學時隨浸大校隊前往日本集訓，當時認識了一名日本中介，這名中介曾經介紹球員到葡萄牙發展，詹穎琳經她幫忙獲得機會，終在2024年踏上征途，如願成為全職排球員。

見識世界，外闖是唯一方法。（受訪者提供）

小島生活十分悠閒，除了「鐵皮屋」裏的人。Clube Kairós不像波圖、士砵亭這些大球會，球會的主場沒有冷氣，屋頂以鐵皮鋪設，樓底不高，比賽場地只有數排觀眾席，有點像香港渡假營的體育館。「詹詹」幾乎一星期七天都在「鐵皮屋」渡過，球隊每周訓練五天，每天兩節，內容涵蓋體能和戰術，每節訓練由葡萄牙籍主教練Carronha Joao主理，兩名助教和數據分析人員從旁協助，到了周末就是聯賽比賽日。

「各個位置都有清楚的分工，哪個位置的球我必須救到，救不到就是我失誤，球場上的對與錯十分清晰，不存在任何灰色地帶。」她說。

在香港隊擔任主攻手的詹穎琳，起初不乏上陣機會，然而她的身形與力量實在難與其他大槌隊友比拚，身高甚至只比負責防守的自由人高一點點；漸漸，她更開始暴露一傳不穩定的弱點，上陣時間愈來愈少。

「噢，原來職業排球就是這樣！球隊定了打法，配合不了就沒機會上陣，就是如此簡單。」

「也沒有什麼放不放下身段，我本身就是第一次打職業，一張白紙，我去葡萄牙就是要經歷全職是什麼一回事。」

初次接觸職業排球，即使詹穎琳曾經是香港隊隊長，對她來說沒有什麼包袱，「我本身就是一張白紙」。（梁鵬威攝）

+ 1

「逃離」後備席的方法只得一個，就是不斷苦練。明知一傳未夠好，詹穎琳每次練一傳時就特別用功。「鐵皮屋」內沒有時鐘，卻是一所「精神時間屋」，無數次接球、出界、接球、出界，重複又重複，只想得到教練一句「Good Pass」。

「當然（辛苦）呀！時間很漫長，接完一球又一球，從來都不知道要練多久，直至教練滿意為止，有幾次練到哭，既辛苦又委屈，練到有創傷後遺症。在宿舍哭完、發洩完，睡醒以後明天早上繼續訓練。」

關於一傳，雖然詹詹直言「接到有PTSD」，但接一傳能力提高不少。（梁鵬威攝）

詹穎琳的隊友來自五湖四海，巴西、阿根廷、日本、葡萄牙、以色列、美國等，大家都視Clube Kairós為跳板，人人爭取機會，渴望其他歐洲球會招手。隊中兩名大槌表現突出，詹穎琳只好遊走於不同位置，有時是接應二傳，有時是發球防守，連自由人都做過。

「我覺得出場就是證明你有能力，教練都看到我其他優點，又可以貢獻球隊。」

即使在港隊司職主攻，地方不同，詹穎琳認為上陣已是肯定。（受訪者提供）

全職打排球的生活，每天只得一種規律，就是練習、休息、練習、睡覺；詹穎琳晚上在宿舍亦只會翻看當日的練習片段，再與香港的隊友談排球。她很快便適應如此沉悶的生活，可惜球隊在隊長因家事暫別而頓失定海神針，來自世界各地的隊友又因不同價值觀而不和，勉強運行下，未能延續上半季與波圖和士砵亭兩大班霸分庭抗禮的戰績，無緣躋身爭冠階段，僅以聯賽第五完成球季，詹穎琳的全職生涯，經歷八個月便告終。

回望八個月的外流生活，詹詹直言感受到與世界的差距。（梁鵬威攝）

職業運動就是一場殘酷的生存遊戲。詹穎琳總結這八個月：「本身抱着挑戰的心態出發，就像面對高攔網如何打出自己的風格。在葡萄牙獲益良多，原來打排球可以如此精準，如何備戰、怎樣研究對手，我的確大開眼界。技術方面亦進步很多，譬如之前苦練的一傳。」

見識過世界之大，方知自己有多渺小，曾在兩屆亞運擔任港隊隊長的詹詹，自言與歐洲的職業水平仍有距離：「今次（外流）就感覺到（與世界的）差距，外國球員身體質素不同，坦白說，我很快便覺得自己未夠班，只好死練逼自己進步。」

其實詹穎琳季後也不無外流機會，但她因為家庭理由，已放棄其他球會的邀請。

「夠喉嗎？」我問。

「當然不夠呀！」身處西營盤健身室，詹穎琳正為明天展開的亞洲東區錦標賽及11月的全運會備戰，同時準備再當老師。回到身兼兩職的世界，但不代表不再外流，「或許過多幾年再去過」，27歲的詹穎琳從不停步，因為機會只屬於準備好的人。

在葡萄牙的生活，基本上每一天也圍繞排球。（梁鵬威攝）

本身抱着挑戰的心出發，想不到如此收穫豐富。（梁鵬威攝）

亞洲東區女子排球錦標賽2025



地點：伊利沙伯體育館

日期：2025年8月26至31日

票價：$60（8月26至28日）﹑$100﹑$150（8月30至31日）

售票平台：城市售票網，即日發售

參賽球隊：中國﹑香港﹑韓國﹑澳門﹑蒙古﹑中華台北

