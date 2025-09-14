吳艷妮田徑世錦賽初賽出局未氣餒　「我永遠是最頑強的那個存在」

中國跨欄女將吳艷妮首度出戰世界田徑錦標賽，繼去年巴黎奧運後，再在田徑另一最高舞台上競逐。她在初賽第一小組出戰，以13.12秒得第五名，未能經「大Q」或「細Q」晉級準決賽，成績亦跟她12.74秒的個人最佳成績有距離，惟她賽後在微博發文未見灰心，更聲稱：「我永遠是最頑強的那個存在」，鬥志可嘉。



中國跨欄女將吳艷妮首度出戰世界田徑錦標賽。（路透社）

吳艷妮呂麗瑤均無緣晉級準決賽

本土及亞洲賽頻頻獲獎，2021年世界大學生運動會亦曾摘下銀牌的吳艷妮，與世界頂級選手水平還有相當差距。今屆世錦賽初賽，她在第一小組以13.12秒第五名衝線，未能以小組頭三名取得直接晉級資格（大Q）。

初賽6個分組，每組頭三名共18位選手可經「大Q」晉級，加上餘下最好成績的8位選手（細Q），共24人晉身準決賽。最後一位經「細Q」晉級的選手，是跟吳艷妮同處第一小組的匈牙利選手高錫（Luca Kozák），她雖然僅列小組第四，但12.96秒的成績足以讓她經「細Q」晉級。

過去18個月完成四大賽 「兩年前的我想都不敢想」

吳艷妮的初賽成績在44位選手中排第32，香港選手呂麗瑤亦有參賽，她在第二小組以13.43秒得第七名，總成績排第39名，同樣無緣晉級。事實上，吳艷妮若能跑出接近個人最佳成績的時間，很大機會能夠晉級，可惜事與願違，她賽後在微博發文稱：「世錦賽止步預賽，有遺憾，但我感覺自己的運動生涯翻開了新的一頁。」

這位中國跨欄「一姐」細數，「從2024年3月到2025年9月的一年半的時間，我完成了作為田徑運動員的小小夢想，奧運會、世錦賽、室內世錦賽、鑽石聯賽四大賽全部完賽，也進過半決賽（準決賽），也創造了國家紀錄，這是兩年前的我想都不敢想的。」

中國跨欄女將吳艷妮首度出戰世界田徑錦標賽，初賽止步。（吳艷妮微博）

「我永遠是最頑強的那個存在」

她續稱：「這兩年我收獲了太多，謝謝一起並肩戰鬥的戰友們，以及太多線上線下支持我的朋友們。我無比感恩，沒有你們，我走不到今天。」

吳艷妮一貫樂觀與正面態度，應對逆境，「這個一年半的周期，中國女子欄沒有缺席任何世界大賽，而我也將帶著坦然和勇氣去面對新的拼搏的時光。我永遠是最頑強的那個存在！！！」