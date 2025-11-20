全運會田徑︱吳艷妮爆冷落敗淚灑頒獎台：「可能上天還在考驗我」

全運會2025田徑賽事，周三（19日）晚上9時15分上演備受注目的女子100米欄決賽，初賽以12.98秒全場最佳成績晉級的吳艷妮，被視為金牌大熱門。對她最大威脅的看來只有個人最佳成績跟她一樣是12.74秒的林雨薇。

可是決賽爆出冷門，廣東女將劉景揚跑贏兩大高手奪金，賽後吳艷妮悶悶不樂，沒有笑容，頒獎禮上難掩失望，掩面落淚。



全運會︱女子100米跨欄決賽，劉景揚（右）爆冷擊敗吳艷妮、林雨薇兩大高手奪冠。（全運會）

全運會女子100米跨欄決賽，焦點不止是吳艷妮、林雨薇兩大高手，樣子標緻可人的夏思凝亦備受外界關注，這位22歲選手初賽跑出今季最佳的13.24秒，總成績第4名入決賽。眾人將焦點放在第5線的夏思凝、第6線的林雨薇、第7線的吳艷妮身上，並未太留意在第4線出戰，以13.13秒、總成績第三名入決賽的廣東選手劉景揚。

開賽槍聲一響，率先帶出的是林雨薇，狀態平平的她很快已被吳艷妮趕過，不過有另一位選手與吳艷妮力戰到底，衝終點時明顯更快——她正是主場出戰的劉景揚。

全運會︱女子100米跨欄決賽，吳艷妮連續兩屆得亞軍。（全運會）

吳艷妮連續兩屆失利 「可能是上天還在考驗我」

今次是28歲的吳艷妮第三次出戰全運會，2017年得季軍，上屆負林雨薇得亞軍，今屆林雨薇狀態下滑，正當吳艷妮可以大熱封后，不料卻被劉景揚突破個人最佳時間跑出12.81秒奪金，她以12.85秒再次獲得銀牌，林雨薇以12.94秒獲銅牌，夏思凝以13.12秒得第四名。

賽後失望的吳艷妮毫無笑容，接受訪問時情緒明顯低落，「其實12秒8幾對我來説強度不是很大，這個成績我跑過。全運會的備戰周期非常長，今天沒有拿下這個冠軍，對我來説是遺憾的。」上屆她以0.03秒之差負林雨薇，她直言：「這是我第二次全運會失利了，但我不會因為這樣的失利影響備戰明年的亞運會。」又指出，「可能是上天還在考驗我，大家都知道我越挫越勇。」

淚灑頒獎台 吳艷妮：「我想通過我的事例告訴大家，遇到困難不要放棄」

吳艷妮稱，她會繼續以打破1993年由張瑜在第7屆全運會創下的12.64秒全國紀錄為目標。「全運會沒有拿到這個冠軍，沒有什麼可説的，接受自己的失敗，在接受的同時再繼續努力。」

吳艷妮在頒獎禮上掩面落淚，要由教練在旁安慰。之後她再次接受在場記者訪問時旋即回復剛強本色：「我已經失敗過很多次，我不會放棄。我還是想要突破女子100米欄的紀錄。雖然有遺憾，但我想通過我的事例告訴大家，遇到困難不要放棄。」跟初賽後一樣，吳艷妮在鏡頭前再次跟自己說：「加油，吳艷妮。」

劉景揚奪冠講冷笑話：「沒想到廣東天氣爆冷，女子100米欄冠軍也爆冷」

至於贏得冠軍的劉景揚興奮表示，突破13秒成績一直是自己的夢想（賽前個人最佳時間13.03秒），沒想到今次能在家鄉圓夢，更贏得冠軍。她今早初賽時還在擔心天氣突然轉冷會影響發揮，「沒想到廣東天氣爆冷，女子100米欄冠軍也爆冷。」

全運會．田徑︱吳艷妮首名晉級女子100米跨欄決賽。（全運會）