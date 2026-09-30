亞運2026｜中國女足連續兩屆無緣決賽28年未嘗金牌　陷下滑危機

在日本靜岡縣雨戰之中，中國女足再次倒在決賽大門外。名古屋亞運會2026女足準決賽，中國女足全場陷於被動，最終以0：2不敵朝鮮女足。自1998年曼谷亞運會奪冠以來，中國女足已經連續28年未嘗亞運金牌滋味，上一次有機會觸及亞運之巔，已是8年前的雅加達亞運。



今場準決賽，朝鮮開局即展現強烈攻勢，前鋒明有成3分鐘射門擊中門楣，中國張睿、孫芳欣被逼早早領黃牌阻止對手進攻。上半場雙方互無紀錄，易邊再戰後，中國後防主力姚偉在解圍頂球時不慎自擺烏龍，中國女足落後0：1。79分鐘中國再遭重創，明有成禁區內燙射破門，朝鮮領先至2：0並將優勢保持至完場，與日本女足會師決賽。

名古屋亞運2026｜中國女足準決賽0：2不敵朝鮮，無緣決賽。（新華社）

諷刺的是，中國隊賽前兩天將將近40%的訓練精力傾注於死球防守與進攻，但下半場失掉的兩球全數與死球防守失誤直接相關，重點特訓環節反成致命軟肋。

鋒線主力缺陣致戰術癱瘓

相比朝鮮鋒線頻造威脅，中國女足攻擊線則近乎癱瘓，攻門次數屈指可數，全場僅有5次射門1次命中目標，相反朝鮮錄得10次射門5次射正。

中國主帥米列錫（Ante Milicic）賽後指出：「我們在防守端做得很好。令人遺憾的是，我們送出一記烏龍。可能因為幾名關鍵球員缺陣，陣容深度不足，因此在落後時我們未能找回比賽節奏。」米列錫所說的「關鍵球員」主要在鋒線，先前4場攻入4球的正選前鋒王妍雯因累積兩黃停賽，邊路快馬張琳艷則因傷提前離隊。

主力翼鋒張琳艷因傷提前離隊，主力前鋒王妍雯又因黃牌停賽無法出戰準決賽。（新華社）

依賴老將與個人能力 女足整體實力下滑

中國女足的鋒線問題早前已敲響警鐘，8強賽對陣越南，中國全場狂轟30腳射門，法定時間內無功而返。戰至加時才由老將王霜一鎚定音以1：0險勝晉級。

鋒線無力背後折射出中國女足近年整體競技水平快速下滑，3年前杭州亞運中國隊曾以6：0大勝烏茲別克，半年前亞洲盃亦贈對方3蛋，惟今屆名古屋分組賽雙方握手言和1：1。翻查對賽往績，中國女足近12年對中華台北保持全勝，今年亞洲盃卻被對方0：0逼和。過往亞洲女足日、韓、朝、中四強鼎立，步入2026年後，中國女足已無法輕鬆拿下亞洲二流球隊。

中國女足在今屆亞運遭弱旅烏茲別克逼和。（新華社）

米列錫接手後一直試圖盡快幫助中國女足完成新老更替以及挖掘年輕球員，今屆亞運徵召孫芳欣、王愛芳等年輕面孔，但主力框架中，後防線主力球員吳海燕、張程雪，鋒線王霜，均年過30。其餘主力左閘陳巧珠、前鋒王妍雯、張琳艷、烏日古木拉亦是上一個週期湧現的中生代球員。老將苦撐大局，新星未立，青黃不接的陣痛顯露無遺。

中國女足仍然依賴老將王霜。（新華社）

外界熱衷於將男女足作對比，用女足成績藉此諷刺男足，當中國U23男足今年取得進步，穩定四強水平之際，女足停滯不前甚至倒退的成績又讓球隊被推上風口。老將吳海燕4強賽後呼籲：「我們球隊現在確實面臨很多困難，很多人支持，也有人看到我們成績不好就批評我們。所有後果最後都是隊員在承受，希望大家能給予耐心和信心。」中國女足將於10月2日下午2時出戰銅牌賽，對手為韓國女足。