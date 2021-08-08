東京奧運8月7日總結｜李慧詩連過兩關衝擊獎牌　巴西衛冕男足冠軍

香港「牛下女車神」李慧詩在8月7日下午繼續出戰場地單車爭先賽，她這日狀態不俗，先在12強淘汰法國車手哥絲（Mathilde Gros），再在8強直落兩場擊敗英國車手馬真特（Katy Marchant）入4強，將會在8月8日早上與烏克蘭的史達莉高娃（Olena Starikova）爭入決賽。

獎牌榜方面，中美兩國在榜首鬥得激烈，中國先由孫夢雅及徐詩曉在靜水皮划艇的女子雙人500米贏得金牌，之後曹緣再在男子個人10米高台跳水摘金，在8月7日增添兩金，以38金續排榜首。美國這日發力追趕，贏得5面金牌，他們在田徑場上包攬男子及女子4x400米接力冠軍，另外在男子籃球及女子水球奪冠，加上歌達（Nelly Korda）在女子高爾夫球封后。美國現時有36面金牌，僅落後中國兩面。

8月7日舉行了多場球類運動的決賽，最矚目的是男子足球，巴西加時以2：1擊敗西班牙，衛冕成功；男子手球決賽，法國以25：23擊敗丹麥奪冠；男子排球決賽，法國與俄羅斯奧委會鬥足5局，以3：2勝出；至於棒球決賽，日本就再一次贏了美國。



▶▶▶緊貼2020東京奧運 即睇最新戰果和運動員故事

港隊消息總匯：

港隊女車神李慧詩周六（7日）出戰爭先賽12強賽事，力爭過關，繼續衝金。（李慧詩爭先賽再過關 15：39起爭入4強）

李慧詩在200米時是用爭先賽方法，反而能在比賽上好好發揮。（高詩琦攝）

港隊女車神李慧詩周六（7日）出戰爭先賽8強賽事，力爭繼續晉級，延續衝金之旅。（李慧詩爭先賽闖4強 明早9：18起衝擊金牌）

看似大失預算，但沈金康認為只是部署上的分別。（高詩琦攝）

港隊女車神李慧詩周六（7日）出戰爭先賽8強，面對英國車手馬真特，三場兩勝下以2：0「復仇」過關，首次晉身奧運爭先賽4強。港隊總教練沈金康賽後表示，儘管李慧詩在爭先賽的200米資格賽只排第9，但此乃策略不同，全為之後的正賽準備。（李慧詩周日硬仗爭獎牌 沈金康為資格賽第9解話）

【香港歷屆奧運獎牌得主（按圖放大）】

+ 9

其他運動員消息：

3年，說長不算長，說短不算短，對一個10秒內跑畢100米的「飛人」而言，3年，或許太長。中國男子接力隊4x100米決賽以「梗頸四」完賽，再度與頒獎台無緣，隊中「老大哥」蘇炳添坦言參與巴黎奧運與否，充滿未知數。（田徑｜蘇炳添與獎牌擦身而過 再戰巴黎還看飛人抉擇）

東京奧運乒乓球館，隨中國男團3：0挫德國封王完結今屆賽事，5個項目之中，中國隊收獲4金3銀共7面獎牌，僅在混雙一項失落金牌。個人獨攬男單和男團兩金的32歲老將馬龍，賽後豪言：「你永遠可以相信中國乒乓球隊！」（乒乓︱中國男團挫德國封王 馬龍：是熱愛也是責任）

馬龍笑着為隊友許昕戴上乒乓球男子團體金牌。（路透社）

鉛球名將鞏立姣日前創造歷史，贏得中國在田項史上首面奧運金牌。央視記者陸幽訪問對方時，竟以「女漢子」稱呼鞏立姣，之後再連番追問對方的人生大事，惹來網民大為反感，情況堪比無線藝人陳約臨訪問張家朗失控表現後受網民瘋狂狙擊的「盛況」，連英國廣播公司（BBC）和美國《紐約時報》兩大外媒均加以詳盡報道。鞏立姣性格可愛，大受公眾歡迎，她的出現完美推翻傳統對美感的框架，網絡上連番激烈辯論，為中國網民和大眾上了與時代接軌的一課震撼教育。（稱鞏立姣為「女漢子」 央視記者陳約臨式訪問惹熱議）

近朱者亦，近墨者黑，環境好壞對人影響甚大。中國隊在田徑場再添一金，標槍選手劉詩穎以66.34米的成績摘金，成為史上首名標槍奧運冠軍。劉詩穎奪金，奧運選手村的同房，以及家族生意也「居功至偉」。（田徑｜劉詩穎奪中國標槍第一金 創歷史全靠兩大原因）

劉詩穎贏得中國史上首面標槍金牌。（Getty Images）

中國女子接力隊昨（6日）晚出戰4X100米決賽，4位女將一起以「哪吒頭」現身，令人眼前一亮，賽後她們透露別有原因。（中國女接力隊竟敗在消毒液？ 齊梳哪吒頭有莫大原因）

跳水壓軸決賽，男子個人10米高台，經過6跳後，中國的曹緣以1.95分之差擊敗隊友「難度王」楊健，贏得金牌，而英國的戴利（Tom Daley）就得到銅牌。楊健在最後一跳做出難度系數4.1的動作，獲得112.75高分，希望反勝曹緣。楊健在池邊觀看曹緣最後一跳，當他見到曹緣以高質素完成後，不禁搖頭，自知飲恨。（曹緣不足兩分優勢摘金 楊健高難度一跳狂追只能嘆息）

東京奧運男子個人10米高台跳水，外號「難度王」的中國選手楊健在最後一跳，做出難度系數4.1的向前翻騰四周半屈體，取得驚人的112.75分，奈何隊友曹緣表現穩定，楊健以1.95分之差得銀牌。27歲的楊健賽後表示自己那一跳動作完美，唯一遺憾是未能摘冠。在最後一跳前，楊健獨自聽音樂，他表示當時聽的是張國榮所唱的《沉默是金》。（聽完張國榮名曲 「難度王」楊健做出驚人一跳險奪冠）

【東京奧運中國金牌運動員一覽（按圖放大）】

+ 33

今屆奧運中國代表團年紀最細的14歲女將全紅嬋，以近乎完美表現贏得女子個人10米高台金牌，尤其她在決賽中3次獲得滿分，更令她在一夜間熱爆全球。她為病母刻苦鍛煉的感人故事，已在網上廣為傳頌，她在廣東省隊時的教練透露，這位小小年紀的女將訓練量極大，自制能力也十分驚人。（全紅嬋初入省隊已展天賦 教練爆每天訓練量數字驚人）

中國飛人蘇炳添今日（7日）獲委任為中國代表隊閉幕禮持旗手，是繼劉翔後第二位田徑選手擔此重任。（蘇炳添任閉幕禮中國持旗手 劉翔外還有她曾擔此重任）

由公布陣容到奧運冠軍，美國隊一路走來，除了追求勝利，更像是為自己爭一口氣。「很多人對我們失望，覺得我們不能打入金牌賽。」杜蘭特（Kevin Durant）說。被批「星味」最淡的一屆，所有的抨擊、留言，即使只是一句嘲諷，美國隊都收到。杜蘭特幾乎在每一場勝利後，都從話間帶出「我們必須完成任務。」的訊息。直到今日（7日），美國隊以87：82復仇兼帶走金牌。（美國失敗中學習挫法國封王 杜蘭特並列史上最多金）

東京奧運進入尾聲，重頭戲陸續上演。為避暑而移師札幌舉行的女子馬拉松，成為肯尼亞跑手天下。賽前大熱門、世界紀錄保持者歌絲姬與隊友謝普捷捷，近乎由頭鬥到尾，在最後兩公里決出勝負。濕熱天氣下，跑手明顯影響發揮受影響。東道主跑手更被突發安排，「搞到無覺好瞓」。（女子全馬為避暑突提早起跑 日本跑手被驚醒失眠等天光）

今日（7月）東京奧運的靜水皮划艇，在女子雙人500米的決賽中，中國的孫夢雅及徐詩曉以1分55.495秒首先衝線，贏得今屆中國第37面金牌。加拿大的姬蒂雲絲（Katie Vincent）及羅倫絲雲絲（Laurence Vincent Lapointe）贏得銅牌，發生有趣的一幕。（加拿大組合奪銅開心到反艇 簡單慶祝動作變O嘴時刻）

13年前，一個埃塞俄比亞瘦小女生，被母親塞往一架開往荷蘭的客機，以難民身份尋求庇護。那一年，她只有15歲。面對未知的將來，她一路向前衝，2016年首次代表荷蘭參加奧運，成績平平。轉往美國受訓後成績突飛猛進，今屆奧運她一口氣挑戰1500、5000和10000米三個中長距離跑步項目。一場1500米初賽大逆轉，令世人看見她的驚人速度，現在大家都知道她的名字——夏辛（Sifan Hassan）。（由難民變奧運冠軍 中長跑女王夏辛奪第二金冀鼓勵女生）

日本體操代表橋本大輝日前於男子個人全能賽跳馬項目犯錯，卻仍獲高分擊敗中國的蕭若騰奪金，當時惹起爭議。周六（7日）舉行的藝術體操個人全能賽重演類似爭議，以色列選手阿舒琳（ASHRAM Linoy）在跌彩帶下照樣得到高分，爆冷摘金，內地網民把兩個事件相提並論。（藝術體操再現橋本大輝時刻 以色列女將失誤照破俄壟斷）

作為世界第二人口大國，印度今（7日）晚終於贏得今屆首面金牌，而且是歷史性首面田徑金牌！男子標槍決賽，23歲的卓柏（Neeraj Chopra）在第二擲造出87.58米，以0.91米之差擊敗捷克的華迪積治（Jakub Vadlejch）。印度今屆累積7面獎牌，超越2012年倫敦奧運紀錄，刷新最佳獎牌成績。（印度田徑金牌零的突破 23歲少年標槍奪冠擲出歷史一刻）

▶▶▶十個搜尋器關鍵字 看你必需知道的奧運十件事