港超聯︱冠忠巴士停投資南區獲17項贊助　鄭兆聰回巢：給球迷驚喜

冠忠巴士2015年與南區足球隊簽下「5年計劃」，承諾5年間投放超過2千萬港元，然而球隊這段期間無緣染指任何錦標。計劃上季本屆滿，冠忠延續投資一年，惟今季最終要叫停贊助。

不過，南區今季獲17間贊助商支持，並大膽羅致多位新球員跟教練，希望爭入前四，踢出鬥志及驚喜。



身為冠忠主席的南區會長黄良柏透露，疫情令巴士行業市道轉差，公司業績受損下，今季只能以私人名義出資，並尋找各方好友繼續支持。「我很熱愛足球，在南區6季見證很多球員用心去踢，很欣慰，希望讓他們有機會再發揮。」

冠忠南區今日在香港仔運動場舉行新季拜神儀式。（袁志浩攝）

雖然冠忠停止贊助，但球隊新季仍維持以「冠忠南區」參賽；南區新季更共獲17項贊助，包括球衣胸口贊助大昌行及ISUZU、飲用水贊助鴻福堂、青訓贊助永義集團等。黄良柏指班費約800萬以內，目標是比去季更進一步，以前4名衝線。「鬥志很重要，踢好波，贏輸不是問題。」

3名南區守門員一齊拜門神，用生豬肉觸碰門柱，祈求帶來運氣。（袁志浩攝）

南區新一季羅致10名新球員，即睇眾將操練情況：（按圖放大）

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鄭兆聰回歸任技術總監：望給球迷驚喜

南區今季簽入10名新球員，教練團變動亦不少，除由退役的比圖出任助教、守門員教練范俊業從天水圍飛馬加盟，前主帥鄭兆聰（Ricky）亦回歸任技術總監。

Ricky表示自己角色是跟主教練列文溝通，並向球會高層匯報隊內近況；他強調教練團有自由去作臨場決定及建立球隊風格，希望幫助改善球隊防守，「汲取上季教訓，我們羅致了杜度、盧斯安奴等加強防線，這個班底希望踢出自己水準，給球迷一點驚喜。」

前南區主教練鄭兆聰回巢做技術總監，有份負責招兵買馬。（袁志浩攝）

至於從傑志外借的中場鄭展龍，料會與另一新兵鞠盈智及佐佐木周等爭位。他指球隊今季會偏向傳控踢法，相信自己有優勢，「始終這年紀（23歲），要多踢比賽才會進步。目標是減少受傷，幫球隊贏波；上季沒有進賬，希望今季能爭取入球。至於香港隊的話就看表現吧，踢得好自然有機會。」

已23歲的鄭展龍今季從傑志借用至南區，爭取上陣機會。（袁志浩攝）

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