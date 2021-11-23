英超轉會｜曼聯看準巴塞莫財出手搶迪莊　阿積士孖寶隨時並肩作戰

法蘭基迪莊與雲迪碧克，曾經是阿積士的中場好拍檔，二人合力助球隊打入歐聯4強，打過美好的仗後先後離隊。

即使法蘭基迪莊是巴塞隆拿的中場主將，可惜「錢作怪」，巴塞莫財盛傳將變賣這名荷蘭國腳套現，英國傳媒傳聞曼聯有意出手，與雲迪碧克有望在曼市聚頭。



蘇斯克查下台，曼聯依然混亂，中場大將普巴（Paul Pogba）季尾完約，在沒有主帥的情況下，難以與這名法國國腳傾續約，看來普巴即將再一次離開奧脫福。

普巴慘叫一聲原來拉傷大腿 初步估計緣盡曼聯今年比賽

普巴開出留隊條件 曼聯難以應承續約談判再陷僵局

曼聯動蕩未止，勢難與普巴傾續約。（資料圖片／Getty Images）

即使曼聯未有新任主帥人選，但轉會傳聞依舊傳出。英國《獨立報》透露曼聯有意斟介巴塞中場法蘭基迪莊（Frenkie de Jong），盛傳財困的巴塞希望高價賣走這名荷蘭中場，以解決球會的燃眉之急，叫價7500萬鎊，早前有傳聞指曼城對迪莊同樣有興趣。

倘若普巴落實離隊，迪莊的確是個不錯的選擇，這名24歲的中場攻守兼備，正好解決曼聯中場線活力不足的問題，更有望與昔日好拍檔雲迪碧克再度並肩作戰。他們二人在阿積士年代夾慣夾熟，假如一旦成事，亦順理成章增加雲迪碧克的出場機會。

巴塞1月必須先賣後買 傳高價放走荷蘭中場迪莊套現

財困巴塞青睞曼聯失意人只借不買 阿積士孖寶有望重逢

法蘭基迪莊有價有市，巴塞希望提早收售。（資料圖片／Getty Images）

普捷天奴盛傳是下一任的曼聯領隊，時間回到2019年，當時仍是熱刺主帥的「肥普」，曾經談及雲迪碧克及迪莊，他直言深愛二人，更盛讚當時效力阿積士的雲迪碧克，「很少人談及雲迪碧克的貢獻，他十分有效率，又有入球能力，他一人運作整隊阿積士。」

雲迪碧克與迪莊當年助阿積士獲獎無數。（Getty Images）

重溫：雲迪碧克不滿逐格睇

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