U23亞盃外︱港隊慘敗日本出局　主帥：青訓不是投放資源就可以

香港23歲以下代表隊周四(28日)在U23亞洲盃外圍賽最終戰鬥日本,結果以0:4敗陣,連同早前不敵柬埔寨,兩戰全敗出局。主教練張健峰坦言,希望球員能看清自己跟亞洲球隊的差距,也坦言香港青訓不是投放資源便會成功,還需靠所有持分者齊心一致地去做。



港隊首戰以2:4不敵柬埔寨,由於柬埔寨早前再大敗予日本4球,港隊若要在K組突圍而出、奪得小組首名或以最佳次名球隊出線決賽周,就必須擊敗勁敵日本,機會可謂相當渺茫。

U23亞盃外︱香港U23球員落選港隊 主帥:組軍太遲追不回進度

U23亞盃外︱港隊8分鐘內連失3球不敵柬埔寨 出線決賽周機會渺茫

港隊正選名單比起上場有4個調動,收起潘沛軒及朱偉鈞等球員。(香港足總)

港隊吞4蛋 兩戰全敗出局

港隊上半場僅得37%控球率,45分鐘內也只得1記射門,早段曾由陳晉一左路傳中,林衍廷接應後左腳勁射高出。日本隊一如所料取得壓倒性優勢,半場12射6中,14分鐘更憑藤尾翔太頭槌頂入,領先1:0。

賽前港隊已預計日本兩翼進攻力強,換邊後日本再一次左路傳中,由藤尾翔太無人看管下頭槌破門,個人梅開二度。日本63分鐘憑隊長郷家友太禁區內抽射彈柱而入,尾段再有細谷真大中路偷波後遠射破網,港隊終以0:4輸波出局。

港隊全場受制於日本強攻,只得兩次起腳機會。(香港足總)

+ 1

張健峰:香港青訓是否投放資源就可以?

港隊主帥張健峰認為,球員不論在紀律性、鬥心跟態度上,都比上場進步。不過他最希望的是球員能認識到自己跟亞洲一線球隊的差距,「在相處中會發現球員沒有這種認知,他們叫做年青球員,其實也不年青了,但經驗仍很少。這種認知很重要,卻是香港球員發展最缺乏的事。」

他表示,對柬埔寨能提升至現有水平並不感意外,「柬埔寨過去5、6年能發展青訓,是因為方向一致,但我們香港又如何? 是否投放了資源就可以?如果不能齊心,無論投資多少也沒有效果。」

效力傑志的陳晉一算是港隊陣中較有經驗的一位,他曾入選大港腳,也曾出戰亞冠盃分組賽。(香港足總)

19歲的陳晉一是隊內少有曾入選大港腳的球員,他覺得港隊跟亞洲球隊的分野在於把握力,「也想大家透過今次旅程,學懂如何準備一場比賽,不再馬馬虎虎,而是要跟別人去戰鬥。」

今屆港隊最終兩戰全敗0分出局,部份球員預料下屆仍適齡參賽,陳晉一寄望大家能繼續進步,「下屆不可以再接受這結果。」

日本福島縣居民為香港隊打氣,寫上不少鼓勵字句。(香港足總)

日本小學生手寫壁報為港隊加油

值得一提,今次比賽在日本福島縣國家足球訓練中心J-VILLAGE內舉行,當地居民及小學生賽前特別為香港隊設計了一張打氣壁報,張貼在港隊球員入場通道內。

壁報用繁體字寫上「歡迎!!香港代表隊」、「加油!!香港代表隊」等字眼,並以英文留下了不少鼓勵語句,如「Do your best to win the game!! Never give up!!」、「Show us the best performance」、「You can do it if you try」,令人感動。

+ 12

香港U23連入兩球反勝 靠主帥張健峰一句話喚起鬥志

香港U23取首分獲霍啟山鼓勵 球員:請入場看過才批評