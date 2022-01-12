VIU TV全民造星IV女團《COLLAR》成軍　嬌嬌女Candy原是運動健將

撰文：威廉神
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VIU TV今天（12日）公布《全民造星 IV》冠亞季軍邱彥筒（Marf）、沈貞巧（Gao）、許軼（Day）以外餘下女團《COLLAR》成員人選，入選者蘇芷晴（So Ching）、李芯駖（芯駖）、陳泳伽（Winka）、王家晴（Candy）、蘇雅琳（Ivy）幾乎個個身懷「絕技」，不是頂級舞者，便是唱功了得之人，19歲Candy幾乎是唯一例外。
小妮子由96強時以一首五音不全的《紅綠燈》，震驚評判和全港觀眾，一路晉級至決賽，每一圈均有令人眼前一亮的演出，飛躍進步背後，或許跟她的運動員背景有關。

Candy樣子甜美，深得觀眾喜愛。（Instagram@candyw1219）

別看她一副嬌滴滴的樣子，早前在Instagram開直播，身處房間內有個籃球，網民問Candy是否有打籃球，她爽快地說：「係呀，唔好睇我咁樣，我係運動人嚟的。」

她更說，中學時開始玩田徑，是個短跑選手。昔日就讀位於沙田的香港神託會培基書院，2020年升讀香港城市大學，在她的IG中，不乏昔日中學年代參加田徑和籃球比賽時的照片。

點圖考古：運動健將Candy

Candy熱愛運動，唱歌跳舞均非她的強項，去年9月她曾在IG分享，參加《全民造星》是因為當時一個表演藝術課程讓她發覺自己很享受表演，剛巧見到節目宣傳片便「膽粗粗」報名，「然而我之前係冇學過唱歌同跳舞，就連中學sing con（編按：Singing Contest／音樂比賽） 都唔夠膽參加，所以我都唔知我當初係何來既（嘅）勇氣去報名。」

即使96強時表現差勁，還被節目監製黃慧君（花姐）當面狠批：「聽講你係大熱，但你依家乜都唔識，我睇唔起憑樣入圍嘅人。」Candy隨即回應一句：「我都睇唔起」，說的時候一臉倔強。

點圖睇：Candy不斷進化

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即使參賽時不懂唱歌、跳舞，或許正是憑着運動底子和一副運動員的狠勁，Candy短短3個月內進步神速，最終在決賽20人中得第8名，讓花姐也刮目相看，Candy亦很多謝花姐當時的一番話，鞭策自己努力進步。

年紀輕輕的她，已有遠大目光：「有夢想既（嘅）就要去做，你唔會有準備好既一刻，人生只有一次，唔好用時間去在意人地點睇，你既（嘅）人生由你自己行出黎（嚟），把握時間去做自己鍾意既（嘅）事。」入選女團後，或許她不會有太多時間打籃球和跑步，然而長年運動鍛煉出來的堅毅精神，一定可以幫助她走得更高、更遠。

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