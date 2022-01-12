足球熱話︱科頓兒時狠批巴洛迪利變迴力鏢　網民錯重點：髮型如一

曼城中場菲爾科頓（Phil Foden）被「翻舊帳」，11年前一段街訪片段再曝光，片中只得10歲的他狠批當年「藍月亮」前鋒巴洛迪利，誰料多年後變成「迴力鏢」擊中現在的自己。



意大利前鋒巴洛迪利於2010至2013年間效力曼城，協助藍月亮贏得足總盃及英超冠軍。這位曾被摩連奴稱為「無法管理（Unmanageable）」的球員，球場內外怪事一籮籮，時常發生紀律問題。

巴洛迪利十分惹火，職業生涯發生不少爭議事件。（Getty Images）

「巴神」曾經因穿不到「龜背」而發脾氣，更試過直接駕車駛入女子監獄參觀，令人最難忘的還有他在家中浴室放煙花，差點釀成大火。

他在球場上也十分火爆，在死敵曼聯身上取得入球後，展示印有「Why always me」字樣的底衫，成為經典。

10歲小科頓受訪批巴洛迪利：（按圗放大）

社交網站近日再流傳一段當年意大利傳媒街訪影片，片中主持人訪問一些曼城青年軍，對巴洛迪利有何看法。有網民發現，其中包括了當年只得10歲的現役曼城中場菲爾科頓。

科頓當時這樣回應：「他是個好球員，但他場外擁有糟糕的態度。」

科頓已成為曼城及英格蘭代表隊新星，但場外紀律仍有待加強。（Getty Images）

誰料到這句精闢評語，11年後變成迴力鏢擊中自己。科頓去年隨英格蘭大軍作客冰島期間，就曾跟隊友格連活特相約當地女生於酒店見面，引起軒然大波。兩人因違反衛生守則，雙雙被逐出國家隊。

早前在英超快車期內，科頓亦跟基亞利殊被拍到夜蒲，結果被主帥哥迪奧拿嚴言斥責，最終一度被貶後備數場。

不過，也有網民放錯重點，笑言科頓的樣貌跟當年相差不遠，亦打趣指他多年來髮型始終如一，令人嘖嘖稱奇。