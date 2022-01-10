英足總盃｜阿仙奴出局堅尼再踩一腳　穿全白球衣慘被寸爆

英格蘭足總盃再度爆大冷，阿仙奴作客不敵英冠的諾定咸森林，第3圈止步。前曼聯隊長﹑愛爾蘭名宿堅尼再踩兵工廠一腳，直言他們的表現「垃圾」。



阿仙奴在足總盃第3圈作客老牌球會諾定咸森林，全場零次中目標攻門，卻被對方箭頭加比賓一箭定江山，一球踢走阿仙奴。

阿仙奴全場零中目標爆冷出局 阿迪達：心如刀割

全白新裝上陣 阿仙奴0：1不敵諾定咸森林

阿仙奴今仗為了公益穿上全白球衣，卻被擔任評述員的曼聯名宿堅尼（Roy Keane）「寸爆」，言辭一向尖酸刻薄的他，看到阿仙奴這樣的表現，他今仗半場休息時再爆金句，「佢哋（阿仙奴）今場著到好似皇馬咁，但踢落就成隊業餘球隊咁。」（look like Real Madrid but play like a pub team）

堅尼狠批阿仙奴今仗表現「垃圾」。（資料圖片／Getty Images）

堅尼認為以阿仙奴實力，上半場已踢出接近零分的表現，「阿仙奴具備質素，但半場在傳球速度﹑決定﹑傳送上發揮奇差，垃圾級別表現。」

堅尼賽後再指阿仙奴依然是隊「軟弱」的球隊，「阿仙奴上星期發揮很好，但不敵曼城，他們今仗未能展示態度，告訴其他人『我們是阿仙奴』，今仗是對他們的一大挫折。」

阿迪達直指眾將今仗缺乏爭勝心。（Getty Images）

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