英足總盃｜阿仙奴出局堅尼再踩一腳　穿全白球衣慘被寸爆

英格蘭足總盃再度爆大冷，阿仙奴作客不敵英冠的諾定咸森林，第3圈止步。前曼聯隊長﹑愛爾蘭名宿堅尼再踩兵工廠一腳，直言他們的表現「垃圾」。
阿仙奴在足總盃第3圈作客老牌球會諾定咸森林，全場零次中目標攻門，卻被對方箭頭加比賓一箭定江山，一球踢走阿仙奴。
阿仙奴今仗為了公益穿上全白球衣，卻被擔任評述員的曼聯名宿堅尼（Roy Keane）「寸爆」，言辭一向尖酸刻薄的他，看到阿仙奴這樣的表現，他今仗半場休息時再爆金句，「佢哋（阿仙奴）今場著到好似皇馬咁，但踢落就成隊業餘球隊咁。」（look like Real Madrid but play like a pub team）
堅尼認為以阿仙奴實力，上半場已踢出接近零分的表現，「阿仙奴具備質素，但半場在傳球速度﹑決定﹑傳送上發揮奇差，垃圾級別表現。」
堅尼賽後再指阿仙奴依然是隊「軟弱」的球隊，「阿仙奴上星期發揮很好，但不敵曼城，他們今仗未能展示態度，告訴其他人『我們是阿仙奴』，今仗是對他們的一大挫折。」
更多阿仙奴相關報道：
足球熱話｜阿仙奴英足總盃棄穿經典球衣 全白上陣為社會公義發聲非洲國家盃｜奧巴美揚連環不幸事件 抵喀麥隆驗出確診染疫英超．人物誌︱挪威神童足球奇幻旅程 迷失馬德里 倫敦尋回自己英聯賽盃｜利物浦確診陣容再增兵連佢都中招 明鬥阿仙奴一戰改期利物浦爆疫兵源短缺 申請4強大戰對阿仙奴延期｜英聯賽盃阿仙奴名宿補時階段領黃牌 小事一樁卻創下一個跨年代走勢｜英超足球轉會︱紐卡素驚傳想借奧巴美揚 仲有兩大球星等住入手阿仙奴負曼城締尷尬紀錄 被逐後衛賽後熱血留言獲讚好｜英超英超｜曼城作客2：1反勝阿仙奴 洛迪絕殺創下11連勝英超｜曼城挾十連勝作客鬥阿仙奴 再證哥迪奧拿與阿迪達情不變