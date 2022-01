英足總盃｜阿仙奴出局堅尼再踩一腳　穿全白球衣慘被寸爆

英格蘭足總盃再度爆大冷,阿仙奴作客不敵英冠的諾定咸森林,第3圈止步。前曼聯隊長﹑愛爾蘭名宿堅尼再踩兵工廠一腳,直言他們的表現「垃圾」。



阿仙奴在足總盃第3圈作客老牌球會諾定咸森林,全場零次中目標攻門,卻被對方箭頭加比賓一箭定江山,一球踢走阿仙奴。

阿仙奴全場零中目標爆冷出局 阿迪達:心如刀割

全白新裝上陣 阿仙奴0:1不敵諾定咸森林

阿仙奴今仗為了公益穿上全白球衣,卻被擔任評述員的曼聯名宿堅尼(Roy Keane)「寸爆」,言辭一向尖酸刻薄的他,看到阿仙奴這樣的表現,他今仗半場休息時再爆金句,「佢哋(阿仙奴)今場著到好似皇馬咁,但踢落就成隊業餘球隊咁。」(look like Real Madrid but play like a pub team)

堅尼狠批阿仙奴今仗表現「垃圾」。(資料圖片/Getty Images)

堅尼認為以阿仙奴實力,上半場已踢出接近零分的表現,「阿仙奴具備質素,但半場在傳球速度﹑決定﹑傳送上發揮奇差,垃圾級別表現。」

堅尼賽後再指阿仙奴依然是隊「軟弱」的球隊,「阿仙奴上星期發揮很好,但不敵曼城,他們今仗未能展示態度,告訴其他人『我們是阿仙奴』,今仗是對他們的一大挫折。」

阿迪達直指眾將今仗缺乏爭勝心。(Getty Images)

更多阿仙奴相關報道: