英聯賽盃｜柏迪極速歸隊為阿仙奴驚喜披甲　入替只留下驚沒有喜

加納爆冷非洲國家盃分組賽出局，阿仙奴的湯馬士柏迪隨即歸隊，這名中場大將的名字更出現在大軍名單，為「槍迷」帶來驚喜。這名加納國腳中後段後備亮相，帶來的卻沒有喜，只有驚，3分鐘連拿兩面黃牌領紅。阿仙奴近4場竟有3仗球員被逐，難道領紅已成球隊新常態？
加納在非洲國家盃分組賽3戰未嘗一勝，最終C組爆冷包尾出局，效力阿仙奴的中場湯馬士柏迪（Thomas Partey）可以提早歸隊。當加納出局不足48小時，柏迪的名字已經出現在聯賽盃4強次回合的大軍名單中。
加納提早畢業，湯馬士柏迪難免傷感，這名加納國腳希望化悲憤為力量，協助阿仙奴晉級，阿仙奴主帥阿迪達賽前表示，柏迪希望參與今仗，故此他到埗便立即會合大隊。
湯馬士柏迪74分鐘後備入替，惟兵工廠隨即再度失守，祖達妙射建功為利物浦奠定勝局。柏迪的驚喜登場，原來只有驚沒有喜，他先在87分鐘取得首面黃牌，3分鐘後一記勇悍飛鏟踩中法賓奴，球證直接出示第2面黃牌，僅戰15分鐘便被逐離場。
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Red Card for Thomas Partey!!! pic.twitter.com/V2GpqelOwx
踏入2022年至今一共4場賽事，兵工廠其中3場有球員被逐，全數也未能獲勝。阿迪達賽後不認同球隊紀律有問題，但直言十人應戰難度甚高，更要面對頂級球隊，取勝難上加難。
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