德乙前主帥出示虛假接種證明　被罰停賽一年

今季降至德乙的老牌球隊雲達不來梅，數月前爆出偽造「針卡」醜聞。時任主帥安法（Markus Anfang）出示虛假的接種新冠疫苗記錄，被德國足總判罰停賽一年。
47歲的安法去年7月才上任，與助教容格（Florian Junge）同樣在夏季接受例行病毒檢測時，出示虛假的接種證明。他們接受調查時，最初否認，後來認罪，並於去年11月初辭職。
德國足總裁定二人有罪，判處安法罰款2萬歐元及停賽一年，容格則罰款3000歐元及停賽10個月。聲明指二人身為教練，是他人榜樣，所犯行為有損身份。不過，考慮二人認罪，適度減刑，二人可以下季重執教鞭。
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