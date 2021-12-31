2021回顧｜國際體壇與疫情同行復辦大賽　運動員身心健康受關注

撰文：趙子晉
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新冠疫情持續，國際體壇與疫情同行，2021年成為遲來的大賽事，東京奧運及歐洲國家盃先後上演，各項體育賽事同樣復賽，不正常下回復正常。

首屆延期的奧運會

疫情反覆，雖然開幕前大量消息指無法舉行，但今屆東京奧運排除萬難，延期一年後「如期」舉行。

疫情下的奧運，充滿與別不同之處，為了防疫，不再萬人空巷，沒有來自四方八面的觀眾，大部分賽事在閉門情況下作賽。為了防疫，得獎運動員親自戴上獎牌，或者為對手加冕，在場亦增設了視像功能，讓得獎選手們與無法現場觀看的親友連線。無論如何，東京奧運最終也順利完成。

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歐國盃艾歷臣極震驚一幕

縱然歐洲國家盃受疫情影響，延期一年才上演，看台如常座無虛席，球迷們終於可以現場享受球賽的歡樂，暫時將疫情擱在一邊。

今屆歐國盃最印象深刻﹑或是最驚心動魄的一幕，一定是丹麥球星基斯甸艾歷臣突然倒下。B組分組賽，丹麥對芬蘭上半場完半場前，艾歷臣突然暈倒，一眾隊友心知不妙，立即急召醫護人員進場，丹麥球員排出「人牆」遮擋鏡頭，在場的球員﹑球迷，甚至世界各地觀看直播的觀眾同樣憂心忡忡。搶救10分鐘後，艾歷臣回復知覺，大步檻過，球迷們也鬆一口氣。

經歷艾歷臣一事後，丹麥隊將士用命，踢出驚喜，一口氣殺入4強，差點重寫當年的「丹麥童話」。艾歷臣出事後，施手術植入心臟除顫器，但至今仍然未放棄足球，縱然早前與國際米蘭解約，但他單獨復操，繼續尋求落班的機會。

▼ ▼ ▼慎入：艾歷臣生死一刻 ▼ ▼ ▼

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說回戰果，英格蘭相隔55年再闖大賽決賽，並在主場溫布萊出擊，足球「回家」只差一步，可惜世事未如人意，早段一球領先下，因為戰術保守而被意大利追平，其後互射12碼憾負，與歐國盃錦標擦身而過。

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運動員只想身﹑心健康

艾歷臣暈倒的一幕震驚全球，突然倒下的片段其後再度在球場上出現，巴塞隆拿前鋒阿古路比賽期間按着胸口，其後步離球場，經檢查後證實心臟有問題，最終匆匆宣布掛靴結束球員生涯。

曼聯中堅連迪路夫同樣倒下來，再惹心臟病疑雲，幸好虛驚一場，原來是確診新冠肺炎。疫情下，不少運動員也接種疫苗，外界擔心疫苗引起心臟問題。

阿古路疑因心臟問題倒下連環圖：

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今時今日的運動員，除了在「線下」交出成績外，亦要在「線上」經營社交網站，面對比賽以外的不同壓力，今年不少大名運動員相繼「爆煲」。

日本女子網球手大坂直美今年法網拒絕出席記者會，其後被賽會罰款，這名日本球星首圈出線後突然退賽，並指不再出席記者會，她直斥這是「毫不在意運動員的心理健康」，是對落敗球手的二度傷害。直美飽受情緒所困，東京奧運才復出，可惜在第三圈止步。

大坂直美辛辛那堤公開賽前再出席記者會，面對記者的尖銳問題，強忍淚水並擠出笑容回答，其後因為情緒不穩而暫停記者會，可見她依然未能克服記者會。

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美國「體操女王」比拉絲（Simone Biles）東京奧運衝金，出戰團體決賽時，跳馬大失水準，其後與訓練員離場，並退出其後賽事，最終美國隊失落女團金牌。比拉絲賽後直言今次參賽壓力巨大，其後再退出個人全能、高低槓、跳馬及自由體操等單項，僅在平衡木復出，結果收穫一面銅牌。

受心理影響，比拉絲無法做到空中轉體的動作，即使在平衡木做出翻騰、蹲轉及跨腿等動作，直至「落發」完成整套動作也沒有轉體。這名24歲的「體操女王」賽後直言放棄奧運是困難的決定，她在平衡木復出是為了自己而戰，並非為了獎牌。

美國《時代雜誌》揀選比拉絲為年度運動員，因為她敢於面對心理健康的問題，亦引起社會各界更多的討論與關注。

▼ 比拉絲在女團決賽跳馬失手 ▼

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兩大當代球王夏天齊出走

效力巴塞隆拿廿載的美斯，一度與球會達成續約協議，可惜因為莫財，最終離隊收場，這名當代阿根廷球王「喊住走」，依依不捨地離開巴塞，並在巴黎開展新生活，加盟PSG轉戰法甲。

▼美斯哭別巴塞▼

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美斯離隊，原來不夠轟動，另一當代球王C朗拿度一度無限接近曼城，其後恩師費格遜出手，促成C朗「愛回家」回歸成名地曼聯。兩大球王今夏一同轉會，同樣曲折離奇。

C朗回歸首戰即梅開二度。（美聯社）
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兩日貨仔的歐超聯

歐洲超級聯賽，算是今年最似有還無的事件，包括英超「BIG 6」在內的12支歐洲豪門，齊齊另起爐灶。不過，剛起火便遇上各方齊插，群情洶湧，曼聯球迷更在「雙紅會」前闖入奧脫福，嚇得一眾球會隨即「褪軚」退出，歐超聯僅兩日便極速流產。

大批球迷闖入奧脫福球場。（twitter）
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基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）
奧運2021
歐國盃
C朗（Cristiano Ronaldo）
美斯（Lionel Messi）
歐洲超級聯賽