世界盃外圍賽｜國足大年初一撼越南　一個原因洛國富篤定正選

縱然中國隊出線世界盃決賽周機會渺茫，餘下賽事依然要全力以赴，就像大年初一迎戰越南，國足新帥李霄鵬出席賽前記者會，提及正選陣容時，透露入籍兵洛國富篤定正選，竟然與他的名字有關。



中國名將李霄鵬接手國足後，首仗不敵日本失利，國足大年初一將鬥越南，主帥李霄鵬與入籍兵洛國富出席賽前記者會。

假若國足今仗不敵越南，連些微出線希望也幻滅，李霄鵬直言不會被這些因素影響，「對於國家隊的比賽，就算是熱身賽也是十分重要，我們會專注在明日的賽事，分數上不會顧慮太多，希望眾將表現更自信，作客的情況下全取3分。」

李霄鵬（左）與洛國富出席賽前記者會。（國足微博截圖）

李霄鵬率先稍微透露正選陣容，表示洛國富篤定正選，原來還帶有另一個意義，「洛國富明天肯定正選，同時借他『國富』的名字祝願祖國繁榮昌盛，國泰民安。」

洛國富早前歸隊時遇上阻滯，在阿姆斯特丹滯留，其後網上發文炮轟中國足協的安排，引來不少爭議，洛國富在記者會上再度為自己失言致歉。這名33歲的中場再賣口乖，「當我回到國家隊時，整體氣氛很好，加上明日是春節，無論我身體狀況如何，我也會盡力而為。」

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阿蘭（左）及洛國富兩名入籍兵將隨國足鬥日本。（微博）

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