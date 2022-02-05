北京冬奧｜美屬薩摩亞半裸持旗手極搶鏡　原來是奧運「斜棟族」

北京冬奧正式揭幕，凍冰冰的開幕禮上，美屬薩摩亞的持旗手，竟然裸上身亮相，隔着螢幕也感到寒冷。卡林頓是該太平洋島國的唯一選手，這名36歲的運動員來頭不少，原來並非奧運初哥。



北京冬奧開幕禮當晚只得零下5度，就算天寒地凍，來自美屬薩摩亞的尼敦卡林頓（Nathan Crumpton）依然赤裸上陣，無懼寒風，手持自己國家的國旗進場，不禁令人想起同樣來自大洋洲的「湯加吳剛」陶法杜夫亞（Pita Taufatofua）。

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即使嚴寒，卡林頓依然赤裸上身持旗。（美聯社）

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36歲的卡林頓是美屬薩摩亞今屆的唯一代表，他將出戰男子鋼架雪車（Skeleton），在下周四（10日）角逐獎牌。卡林頓現時世界排名第26位，他在2016年世界錦標賽曾經奪得第8名，而上年世錦賽則以22名完賽。

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卡林頓曾經在2016年的世錦賽奪得第8位。（資料圖片／Getty Images）

相隔28年，美屬薩摩亞的國旗再度在冬奧飄揚，卡林頓是是該國歷來第2人。卡林頓絕對是奧運「斜棟族」，雖然他是今屆首度參與冬奧，但他絕非奧運初哥，原來他曾經亮相去年夏天的東京奧運，代表國家出戰男子100米，預賽跑出11.27秒的時間，亦是史上少有運動員參加夏季及冬季奧運，歷來只得140人做到。

說起「斜棟族」，卡林頓的人生是不折不扣的「斜棟族」，早在成為運動員前，他曾經擔任運動攝影師，其後更成為模特兒。

卡林頓（右）有份參加東京奧運的男子100米，可惜未能在預賽突圍。（資料圖片／Getty Images）

7個月內，兩度出戰奧運，並非易事，更何況是出自一個人口不足20萬的國家。不過，原來在太平洋也不是新鮮事，另一島國湯加的陶法杜夫亞，正是一個好例子，他曾經出戰以跆拳道運動員的身份參加里約奧運，其後在平昌冬奧轉戰越野滑雪，東京奧運有新挑戰，獲得單人皮艇靜水競速的奧運資格。

另一大洋洲島國湯加的名將陶法杜夫亞，亦曾經參與夏季及冬季奧運。（資料圖片／Getty Images）

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