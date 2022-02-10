北京冬奧｜美國名將16年前一念之差失金　苦等4屆失而復得的金牌

冬季奧運金牌曾經與美國單板滑雪好手積及比莉絲無限接近，可惜自己犯下低級失誤，將金牌拱手相讓，之後一等就是16年。

這名美國選手已變成老將，如今終於一嘗奧運金牌的味道。



2006年都靈冬奧，積及比莉絲（Lindsey Jacobellis）首度登上奧運舞台，出戰單板滑雪女子障礙追逐賽，一直維持在領先位置，緊隨其後的一名選手更意外飛出賽道，她帶着3秒的優勢，遙遙領先。

當時只得20歲的她，大有機會首戰奧運即打響名堂，眼見終點在望，積及比莉絲望望後方，決定做出花式動作慶祝一下，就是這一念之差，她的獎牌由金變銀。

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2006年都靈冬奧，20歲的積及比莉絲眼見終點在望，做出花式動作結果倒地失金。（影片截圖）

積及比莉絲着地時倒地，她急忙起身，可惜隨後的瑞士選手終點前超越了她。這一幕成為冬奧一大失誤「名場面」，也為她的生涯留下一大烙印。

積及比莉絲與金牌的距離，由眼見的距離愈走愈遠，其後3屆參與冬奧，她皆三甲不入，來到今屆北京冬奧，她已經由一名20歲的新秀，變成36歲的老將。

積及比莉絲首戰冬奧，差點就贏得金牌，可惜因為自己犯錯只得銀牌。（資料圖片／Getty Images）

積及比莉絲一路過關斬將，終於殺入決賽，最終力壓加拿大及法國選手，首名衝過終點，屬於她的奧運金牌相隔16年終於來到頸上，亦是美國在今屆冬奧的首面金牌。

苦等16年，奧運金牌終成積及比莉絲的囊中物，眼見金牌，感觸萬分。（Getty Images）

等了4屆，金牌終於到手，36歲的積及比莉絲坦言今次競爭非常激烈，她認為自己打入決賽已算贏，如今卻成為切切實實的贏家，但她腦中早已忘記都靈冬奧一役，「我不認為這是2006年的救贖，我純粹只是想繼續比賽，就是如此簡單，與其不斷想着2006年一役，倒不如專心作賽。」

當年都靈的一跌，看似是失，對積及比莉絲而言，說不定是得——沒有當日的魯莽，她可能早已離開滑雪了，「若果我都靈贏得金牌的話，或許我隨即覺得這項運動沉悶便離開，而且當時的壓力超大，我應該不能承受。」

積及比莉絲出戰5屆奧運，終於贏得奧運金牌。（Getty Images）

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