英超︱紐卡素1：0勝維拉聯賽3連勝　捷比亞再獻世界級罰球顯功架

英超新晉豪門紐卡素聯賽主場迎戰謝拉特領軍的阿士東維拉，雙方均製造不了多少具威脅攻勢，勝負分野只在一個人身上——今年1月才從馬體會加盟的右閘捷比亞（Kieran Trippier）。
這位死球專家繼上場對愛華頓後，連續兩場罰球直射建功，紐卡素1：0小勝維拉，取得英超3連勝，一度看似無望的護級機會，如今形勢全面逆轉。
紐卡素與維拉同樣近況不俗，1月在轉會市場增兵後，雙方難分高下。戰至33分鐘，維拉被判罰十二碼，視像助理球證（VAR）介入，指維拉守將張伯斯侵犯紐卡素中場韋洛克的位置，在禁區以外。
球證於是改判罰球，死球專家捷比亞把握機會，照樣操刀破網，為紐卡素打開維拉缺口領先1：0。這是他繼上場3：0勝愛華頓一仗後，連續兩仗罰球建功。即使身高只得1.73米，身型在一眾隊友和對手之中顯得較嬌小，這位31歲英格蘭國腳憑百步穿揚神技，危難中加盟紐卡素並拯救球隊，有望成為聖占士公園球場上的一代巨人。
維拉上半場踢得較被動，直到下半場才較進取，巴塞借將古天奴發動攻勢，前鋒奧尼屈堅斯將皮球送進網窩，VAR指屈堅斯越位在先，入球被判無效。
之後雙方再沒有明顯入球機會，紐卡素明顯改善的防線，為他們守住1：0勝果，帶來今季首次聯賽3連勝。
即使仍排在第17位不變，他們23戰累積21分，與處於降班區的諾域治已拉開4分距離。他們曾被超級電腦估計護級機會渺茫，自家球迷亦為來季重返英冠打定輸數，不料短時間內形勢已起重大變化，有望創出一點奇蹟成功留在英超。維拉失分之下，仍以23戰得27分排在第11位。
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