北京冬奧｜齊廣璞堅持4屆終奪金　平昌冬奧後一度心灰退隊

齊廣璞曾經心灰意冷，一度退役，一年後回歸，在北京冬奧終於如願站上頒獎台最高一級。

他在自由式滑雪男子空中技巧賽決賽，做出高難度動作成功奪金，為中國贏得今屆第7金，亦是他參加4屆冬奧以來的首面金牌，完成生涯大滿貫。



堅持4屆，齊廣璞終於揚威冬奧。（Getty Images）

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31歲的齊廣璞已經是第4屆參加冬奧，即使在世界盃分站或世錦賽先後奪冠，可惜他在冬奧賽場總是失準，連續兩屆在大好形勢下無緣獎牌，平昌冬奧後決定離開國家隊。齊廣璞10歲已經被選入長春隊，他怎可輕易放下這項運動？退役一年後強勢回歸，目標當然是奧運金牌。

齊廣璞輕鬆躋身自由式滑雪男子空中技巧賽決賽，首輪拿下125.22分，晉身最後6強的第二輪決賽，包括他在內5名選手做出難度系數5.0的動作，他拿下129分，力壓一眾好手，如願勇奪該項目的金牌。這是中國隊16年後再度稱霸男子空中技巧賽，齊廣璞繼世界盃和世錦賽後，贏得奧運金牌，達成個人生涯「大滿貫」。

齊廣璞為中國贏得今屆冬奧第7金。（Getty Images）

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堅持4屆﹑經歷退役再復出，奧運金牌終於成為齊廣璞的囊中物，當他決賽完成一跳後，振臂高呼一聲，當他看到自己的分數「只得」129分時，不禁失望，他賽後直言這個分數比預期低，他依然想着什麼部分令他得到這個「低分」。

無論如何，齊廣璞終於打破魔咒，順利在奧運賽場奪金，他其後透過微博表達奪金感受，除了向一眾支持他多年的朋友致謝外，特別感激家人，並兌現一個十分重要的承諾，「特別感謝家人們對我的無限支持及理解，讓我能夠在追夢路上不斷奔跑。彤彤，爸爸實現了對你的承諾，為你贏了兩個金墩墩，等我放假回家好好陪你。」女兒看到爸爸奪金，不禁親吻電視上的爸爸，隔空一吻，十分甜蜜。

齊廣璞上載女兒與他的甜蜜「合照」。（微博截圖）

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