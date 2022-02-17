北京冬奧｜齊廣璞堅持4屆終奪金　平昌冬奧後一度心灰退隊

齊廣璞曾經心灰意冷，一度退役，一年後回歸，在北京冬奧終於如願站上頒獎台最高一級。
他在自由式滑雪男子空中技巧賽決賽，做出高難度動作成功奪金，為中國贏得今屆第7金，亦是他參加4屆冬奧以來的首面金牌，完成生涯大滿貫。
🥇🥇🥇北京冬奧戰况實時更新🥇🥇🥇
31歲的齊廣璞已經是第4屆參加冬奧，即使在世界盃分站或世錦賽先後奪冠，可惜他在冬奧賽場總是失準，連續兩屆在大好形勢下無緣獎牌，平昌冬奧後決定離開國家隊。齊廣璞10歲已經被選入長春隊，他怎可輕易放下這項運動？退役一年後強勢回歸，目標當然是奧運金牌。
齊廣璞輕鬆躋身自由式滑雪男子空中技巧賽決賽，首輪拿下125.22分，晉身最後6強的第二輪決賽，包括他在內5名選手做出難度系數5.0的動作，他拿下129分，力壓一眾好手，如願勇奪該項目的金牌。這是中國隊16年後再度稱霸男子空中技巧賽，齊廣璞繼世界盃和世錦賽後，贏得奧運金牌，達成個人生涯「大滿貫」。
+1
堅持4屆﹑經歷退役再復出，奧運金牌終於成為齊廣璞的囊中物，當他決賽完成一跳後，振臂高呼一聲，當他看到自己的分數「只得」129分時，不禁失望，他賽後直言這個分數比預期低，他依然想着什麼部分令他得到這個「低分」。
無論如何，齊廣璞終於打破魔咒，順利在奧運賽場奪金，他其後透過微博表達奪金感受，除了向一眾支持他多年的朋友致謝外，特別感激家人，並兌現一個十分重要的承諾，「特別感謝家人們對我的無限支持及理解，讓我能夠在追夢路上不斷奔跑。彤彤，爸爸實現了對你的承諾，為你贏了兩個金墩墩，等我放假回家好好陪你。」女兒看到爸爸奪金，不禁親吻電視上的爸爸，隔空一吻，十分甜蜜。
更多北京冬奧相關報道：
北京冬奧｜穿Prada的滑雪銀牌被逼遮贊助 一支簽名筆毀掉比賽北京冬奧︱挪威「不敗男」被自己擊敗 誤入賽道失金：愚蠢的犯錯北京冬奧｜香港運動員全數完賽 團長：政府將在白石建滑冰場北京冬奧｜花式溜冰奏起經典舞曲 小鳳姐曾翻唱改編觀眾必有共鳴北京冬奧｜荷蘭女將化悲傷為力量 破紀錄奪金背後有洋蔥北京冬奧︱俄女將奪金被指出千 諷外媒嗅覺發達：何不檢查我內褲北京冬奧｜港將翁厚全迴轉賽失手難掩失望 「我好想好想滑落嚟」北京冬奧｜華麗娃禁藥風波停不了 溜冰美少女藥檢樣本含3種物質北京冬奧︱金牌得主苦等最後一名衝線 相擁送鼓勵背後原因超暖心北京冬奧︱朱易沒跌倒但出局 今次不哭並笑說：只想快樂滑下去北京冬奧｜雙人雪車英國隊高速炒車 翻側衝過終點場面驚心動魄北京冬奧｜華麗娃禁藥風波首名晉級自由滑 壓力爆煲淚灑賽場北京冬奧｜日韓速滑女王姊妹情新章 評述席為落後好友哭着打氣北京冬奧｜日本速滑女團追逐帶到最後直路 殿後隊員失控由金變銀