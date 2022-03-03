花式溜冰世錦賽北京冬奧三強再爭男子桂冠　中俄選手全缺席

花式溜冰世錦賽將於本月21日至27日舉行。過去在「冬奧年」舉行的世錦賽，戲碼例必較弱，今年的男子個人賽卻星光熠熠，上演北京冬奧爭霸戰「第二回」。
值得留意的是，中國選手缺陣所有項目，包括雙人花式溜冰金牌得主韓聰／隋文靜。
國際溜冰聯盟（ISU）公布月底在法國蒙彼利埃舉行的花式溜冰世錦賽出場名單。男子個人賽方面，北京冬奧金牌得主、美國的陳巍領銜，爭取世錦賽四連冠。
冬奧銀、銅牌得主日本的鍵山優真及宇野昌磨亦在出場名單。第4名的羽生結弦養傷避戰，得第5的韓國花美男車俊煥亦會出戰。
女子個人項目因俄羅斯入侵烏克蘭而被禁賽，一眾奪冠大熱都榜上無名。銅牌得主日本的坂本花織將爭奪世界冠軍。雙人滑在冬奧首5名的組合，全數來自中國及俄羅斯，故此全部缺席。
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