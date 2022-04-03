英超︱杜慈被爆離婚　車路士即爆冷失分　純屬巧合還是最後稻草？

英超「三哥」車路士周六1：4爆冷大敗在升班馬賓福特腳下，同一天，主帥杜慈被爆出與結婚13年的太太Sissi入紙申請離婚。

一切是否純屬巧合？



賓福特作客4：1大勝車路士，基斯甸艾歷臣也有入球。（Getty Images）

車路士落敗後，杜慈說出種種理由：「我們的防守不夠成熟」，「很奇怪地，我們在這些時刻未意識到危險，然後受到懲罰，這並不正常。那是一連串奇怪事情的綜合，是我們的錯。」

「我們感覺生硬，在國際賽周後是正常。我們由一開始已在掙扎，感覺球隊精神疲憊，不夠活力」，說着說着，連天氣也出動，「昨天我們要戴上手套練習，期間還在下雪，今天變得非常、非常和暖。」

他又指，對方賽前被看淡、準備有素，因此這場比賽「我們較他們難踢」，「我們也準備得很好，但只練得半課，種種事情加起來令比賽變得困難。上半場是OK的，半場分析也只需一點提示，努力繼續那樣，提醒他們哪裏有空位，哪裏我們希望要加速，保持耐性以及進取一些，之後便會踢得更流暢。下半場我們開始得很好。」

魯迪格入球後與杜慈擁抱，那一刻他們沒想到之後10分鐘一切變樣。（Getty Images）

杜慈：「我也不知道為何……」

上半場雙方踢成0：0，下半場車路士還憑魯迪格遠射領先，可是10分鐘內賓福特在真拿達（Vitaly Janelt）梅開二度和基斯甸艾歷臣的入球反超前，加上韋沙末段的入球，4：1作客史丹福橋爆冷大勝。杜慈直言，「我們正在領先，實在意料不及。我感覺我們表現有改善，以一個應得的漂亮入球領先，我不知道為何之後的10分鐘讓我們完全失去球賽。」

「我們停止防守，失掉3球，情況並不尋常，殺死了比賽，我也不知道為何。」連杜慈也百思不得其解，「我們在這麼多勝仗和好賽果之後，我不想為此大造文章。如此敗仗實在難以承受，對我們來說也很不尋常。星期一我們會重新出發。」

上屆歐聯決賽當日，Sissi奔跑大半個場為丈夫杜慈送上深情一吻，不料10個月後二人申請離婚。（Getty Images）

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這場驚天敗仗當日，英國《每日郵報》爆料，杜慈與結婚13年的妻子Sissi上周入紙申請離婚。這個消息來得相當震撼，事關10個月前，杜慈帶領車路士在歐聯決賽擊敗曼城封王後，他與Sissi當眾忘情擁吻，二人看來如膠似漆。

消息指，杜慈與Sissi「已用盡一切方法」挽救婚姻，最終再沒有辦法下唯有分開。Sissi昔日為《南德意志報》（Süddeutsche Zeitung）記者，為照顧家庭放棄工作。二人育有兩女兒，杜慈2021年1月到車路士接替林柏特後，一開始住在酒店，7個月後Sissi才帶着女兒到英國與杜慈會合。

自從艾巴莫域治被列入制裁名單後，車路士同樣受波及。（資料圖片／Getty Images）

報道未有交代更多細節，惟車路士與杜慈正承受史無前例的重壓。事關班主艾巴莫域治（Roman Abramovich）正受到英國政府制裁，凍結一切英國資產，作為他全資擁有的車路士也受到拖累，盈利活動大受限制，並正在放盤出售。面對種種不明朗因素，杜慈仍在艾巴莫域治3月10日被制裁後領軍在歐聯、足總盃和英超4連勝，可是在國際賽周後，加上正值與妻子申請離婚當下，藍戰士迎來一場出乎意料的敗仗。

即使如此，對車路士今季整體形勢並無大影響，畢竟英超只剩曼城和利物浦二隊爭標，藍軍的第三位仍相當穩固，並力爭歐聯和足總盃兩項錦標。