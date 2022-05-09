英超｜曼城大勝取回主導權 哥迪奧拿談爭標：沒有人支持我們
撰文：趙子晉
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曼城名宿阿古路說過：「英格蘭球圈好多曼聯球迷！」，阿古路的昔日主帥哥迪奧拿，最近有另一說法。
歐聯4強出局後的曼城，返回主場大勝紐卡素5球，加上利物浦早前失分，在榜首帶開3分距離。哥迪奧拿賽後坦言，沒有太多人支持曼城封王。
曼城在歐聯4強經歷慘痛一役，戲劇性遭皇家馬德里逆轉出局，「藍月亮」只能寄情聯賽，主場鬥新晉豪門紐卡素，今仗卻淪為「藍月亮」的出氣袋。曼城在上半場由史達寧及拿樸迪各建一功，換邊後洛迪卡斯簡迪頭槌建功，末段再由菲爾科頓及史達寧3分鐘轟兩球，結果5球大勝紐卡素。
利物浦早前賽和熱刺失分，曼城全取3分後，以86分升上榜首，與紅軍拉開3分距離。
「曼城對利物浦」是近季英超的爭標劇本，主帥哥迪奧拿坦言，整個英國也不是支持曼城，「全個國家不論球迷及傳媒，基本上所有人都支持利物浦！」，這個說法與阿古路早前的言論接近，只是主角不是曼聯，而是利物浦。
哥迪奧拿解釋為何有這個現象出現，「利物浦在歐洲賽戰績彪炳，擁有亮眼的往績，返回英超，卻不是同一回事，30年才贏得首個英超冠軍。」就算世界與曼城為敵，哥帥根本不介意，目標依然不變，就是要高舉英超錦標。
縱然曼城現時拉開3分差距，加上得失球的優勢，但並非穩奪錦標，哥迪奧拿表示一切也有可能發生，「利物浦的質素眾人皆知，他們可以在一場奪回得失球的優勢，所以每一球也非常關鍵，或許我們其後會落敗，得失球可能協助我們奪冠。在這個階段，一切也有可能發生。」
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