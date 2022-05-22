不離不棄新特蘭︱憑Netflix圈粉的小球會　經歷4年英甲惡夢終升班

2018年，Netflix紀錄片《不離不棄新特蘭》（英文：Sunderland 'Til I Die）以兩季影集，將「黑貓」由英冠降落英甲、易主、經營不善、升班失敗等細節，赤祼祼地呈現於觀眾眼前，同時展現出這間小球會球員、職員、球迷的人情味，雖然不盡是正面，卻也助新特蘭「圈粉」，即使不是球迷也希望他們成功。

一次又一次失望後，來到2022年，他們終於成功重返英冠。



新特蘭在2016/17球季在英超包尾完成，經歷了當時近10年來的首次降班，他們本計劃降落英冠一季後要立刻重返英超，未料竟變成英冠包尾，「兩連降」下跌落英甲聯賽。

「黑貓」幾乎每季都與升班刷身而過，在2018/19球季打入升班附加賽決賽，卻不敵查爾頓，2020/21球季又在附加賽準決賽落敗出局。

2018年推出的Netflix影集《不離不棄新特蘭》，深入地呈現了一支小球會的運作、高低起伏與人情味，為新特蘭帶來不少支持者。（Netflix）

來到今季，新特蘭也經歷過不少起伏，更在今年2月才由前諾域治主帥阿歷士尼爾臨危受命，最終以聯賽第5名取得附加賽資格，今次他們也爭氣，先在準決賽擊敗錫周三、再成功在決賽以2：0擊敗韋甘比，在英甲打滾4季後重返英冠。韋根和洛達咸則以聯賽首兩名直接升班。

終於脫離英甲的惡夢，溫布萊球場內46000名新特蘭球迷真正演活了何謂「不離不棄」：即使年復一年的失望，他們仍在疫情後復常之下來到溫布萊球場，成為愛隊的最強後盾，單從場內拍下、一幀又一幀球迷真情流露的特寫照片，已可感受到那份純粹的喜悅。

另一值得注意的，是韋甘比陣中被譽為「最強壯足球員」的艾堅費華（Adebayo Akinfenwa），終在效力過13間球會、踢畢近800場比賽、射入233球，在今仗作個人最後一次上陣，賽後高掛球靴。

他最為人熟知的除了球員身份，更是利物浦球迷，他在2018年曾領韋甘比升上英冠，賽後獲利物浦主帥高普親自拍片道賀，令他喜上眉梢。