迪科爾重投新特蘭演最後一舞　曾與患癌小球迷建友情：我回來了

39歲英格蘭前鋒迪科爾宣布重投英甲新特蘭，把握可能是掛靴前最後的時光，協助球隊爭取升班。



迪科爾早前跟蘇超格拉斯哥流浪解約，昨日宣布重返曾效力過3季的新特蘭，直至季尾。現年39歲的他曾經是英超頂級射手，踢過韋斯咸、熱刺及樸茨茅夫等，總共取得162個英超入球，位列史上第9。

迪科爾曾效力新特蘭三季，攻入33球。（Getty Images）

迪科爾在2015年第一次加盟「黑貓」，處子戰即入波助球隊擊敗史雲斯；該季又在主場鬥死敵紐卡素時攻入全場唯一入球奠勝，直至2017年離隊前，共上陣74戰入33球，名留新特蘭史冊。

不過數到最令人留下印象的，便是迪科爾與新特蘭球迷、癌症兒童羅華利（Bradley Lowery）的友情。迪科爾多次探望及鼓勵對方，並對他受護有加，包括於世界盃外圍賽時手抱羅華利進場，滿足他熱愛足球比賽氛圍的心願；奈何羅華利最終辭世，令迪科爾傷心欲絕。

迪科爾與新特蘭球迷、癌症兒童羅華利（Bradley Lowery）的友情為球迷所熟悉。（Getty Images）

所以「黑貓」對迪科爾來說，有無數的情感跟回憶。即使已年屆退役之齡，仍把「最後一舞」的機會留給愛隊。在球會最早公布的聲明中，他只霸氣地留了一句：「我回來了。（I am back）」

之後迪科爾接受球會訪問，才把心聲坦露：「我控制不到我臉上的笑容，因為這次加盟對我來說非常特別。我收到很多球迷的訊息，說仍記得我講過一定會回來；我離隊時沒做好準備，但我信守承諾了。」

「我跟新特蘭球迷有很特殊的感情，現在球隊升班機會很大，我希望成為其中的一份子，並對接下來的冒險充滿期待。」