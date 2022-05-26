英超︱傳坦赫格全面掌控球員生活 過來人：他令你發夢也想着逼搶
撰文：袁志浩
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曼聯新領隊坦赫格（Erik ten Hag）據報要求球會提供詳細報告，希望全面掌握球員場內場外的一舉一動——即使球員到哪裡度假，都要匯報。
坦赫格完成阿積士合約後即飛抵英國返新工，先觀看紅魔英超煞科戰，之後又分別接受官網訪問及出席記者會，大談領軍藍圖。
這位「工作狂」同時也是「控制狂」，早在阿積士期間已被球員稱為「主腦（headmaster）」。
據英國傳媒報道，坦赫格早跟曼聯球員透露，會使用即時通訊軟件或視像會議接觸跟溝通。而在與球員分別面對面傾談之前，他先要求球會提供一份詳細且全面的報告，使他可輕易掌握球員場內場外的一舉一動；此舉被指甚有傳奇領隊費格遜的影子，有助樹立威嚴。
據指，坦赫格希望知道球員的家庭生活，包括家庭成員、親戚等資料，以熟悉其性格。即使球員這段期間放暑假，他也要求對方匯報旅行地點，確保對方在6月27日歸隊時，仍可維持一定的狀態。
消息稱，這或許跟紅魔隊長哈利馬古尼2020年於希臘小島度假，向其他英國遊客大打出手，最後被判罪名成立一事有關。坦赫格想藉此提醒球員要小心、避免同類事件再發生，令大軍復操後可專注訓練。
英媒又引述一名曾在坦赫格麾下的前曼聯球員，「溫提」一眾前隊友要打醒十二分精神，「他會令你們在睡夢時也想着逼搶」；又形容只要球員做不到要求，「他的一個眼神便會令你感到恐懼」。
坦赫格早前受訪時已說過，「警告」球員要保持最佳狀態，為最苛刻的季前訓練做好準備；且看曼聯一眾「大帝」能否頂得住這種領軍風格。
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