黃駿軒效力球會深水埗賽前悼念 隊友攜球衣列隊致意：有啲掛住佢
撰文：袁志浩
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前港超球員黃駿軒上周墮樓離世，終年26歲，他生前效力的最後一間球會深水埗，周日迎來事件後首場比賽，於甲組聯賽盃對南華。
深水埗球員沒有忘記這位隊友，更希望與他同行，一起實現未完成的目標。
早在深水埗球員熱身之時，職員已拿出黃駿軒生前所穿的83號球衣放在後備席，至比賽開始前，隊友更把波衫拿在手中列隊，再放在中圈的皮球旁邊，兩隊隨即默哀1分鐘，悼念這位前港足青年軍。
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深水埗球員全部在手臂上纏上黑紗，結果球隊雖早段已被南華攻破大門，補時階段卻咬緊牙關，憑羅港威扳平，搶回1分。
「有啲掛住佢......」跟黃駿軒自東方青年軍時已認識、至今17載的許嘉樂賽後難掩傷感，「小時候一起跟和哥（李健和）練習，日曬雨淋被人鬧。彼此很熟悉，一時三刻沒了他，難免有點傷感。」
對球季抱有很大期望，「他跟我與（羅）港威等夾慣，加強了球隊中場實力，所以很開心，相信會很有意思，這比贏輸都重要。誰料上場踢完不足24小時，就收到（他離世的）消息。」
許嘉樂又形容對方是「義氣仔女」，場上隊友被欺負，總會挺身而出，「雖然他細粒，但有衝突一定第一個衝上前保護隊友，在我們心目中，是很思想成熟的人。」隊友間都感受到，黃駿軒離開後的空位，「唯有靠大家勤力一點，雖然踢法、心情都有影響，但大家肯定想將勝利送給他，奈何最後只差一點。」
至於深水埗主教練高俊基也坦言自己「有情緒」，他指球隊今日所做的一切，是希望與黃駿軒「同行」。「找他加盟說好要一起踢好聯賽盃，一起升班，現在會繼續這樣做，為他拿最好的成績。」
他透露，球會已安排輔導心理學家及社工，協助有需要的球員，但希望大眾可更關注本地足球員的生涯規劃，及情緒健康，「在懷念軒仔之外，都要留意現有球員的情況，看看他們有什麼地方需要幫助。」
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