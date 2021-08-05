東京奧運8月5日總結｜香港一日兩牌創歷史　劉慕裳與女乒各添一銅

香港在8月5日創造歷史，史上首次單日贏得兩面獎牌！杜凱琹、蘇慧音及李皓晴的香港乒乓女團，在早上的季軍戰以場數3：1反勝德國，贏得一面銅牌。雖然杜凱琹伙拍李皓晴在雙打先失一場，但蘇慧音贏出兩場單打，加上杜凱琹亦贏到一場單打，幫港隊反敗為勝，創下女子隊在奧運乒乓賽事中最佳成績。

香港空手道代表劉慕裳在早上的初賽得小組次名，儘管未能晉級金牌戰，但都可以參加傍晚的銅牌戰。她得到26.94分，擊敗土耳其的對手，贏得銅牌，這面是港隊一日內的第二面獎牌，創下歷史。香港在今屆奧運已經累積5面獎牌，分別是1金2銀2銅，列獎牌榜第39位。

「女車神」李慧詩在8月5日出戰場地單車競輪賽，順利在半準決賽晉級，但她在準決賽失利，未能入決賽爭牌，最後參加排名賽，以整項比賽第8名完成。李慧詩接下來會出戰更有把握的爭先賽，看看她能否為港贏得獎牌！

至於中國這一日有兩面金牌進賬，先在下午，14歲的全紅嬋以近乎完美的表現，贏得女子個人10米高台跳水冠軍；之後到晚上，陳夢、王曼昱及孫穎莎的中國乒乓女團，在決賽擊敗東道主日本摘金。中國增添兩金後，以34面金牌繼續排獎牌榜首。



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港隊消息總匯：

東京奧運第13日，港隊三線出擊，力爭再添獎牌。由空手道女將劉慕裳打頭陣，出戰空手道女子個人形。（空手道｜劉慕裳小組次名躋銅牌戰 力爭史上首面獎牌）

香港空手道女將劉慕裳今（5）日殺入女子個人形（套拳）銅牌戰，於東京武道館面對土耳其選手保辛（Dilara Bozan），結果得26.94分，力壓對手贏得銅牌。劉慕裳非但為香港贏得今屆第5面獎牌，也成為香港史上首位空手道奧運獎牌得主。（劉慕裳勇挫土耳其選手摘銅 奪史上首面空手道獎牌）

劉慕裳出戰女子空手道個人形銅牌戰。（楊宇翹攝）

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香港空手道女將劉慕裳今晚（5日）出戰女子個人形（套拳）銅牌戰，於東京武道館面對土耳其選手保辛（Dilara Bozan），結果以26.94分，力壓對手贏得銅牌。劉慕裳一舉為香港贏得今屆第5面獎牌，也是香港史上首位空手道奧運獎牌得主。（劉慕裳奧運奪銅丨可一不可再的獎牌 空手道女神無負眼中最大舞台）

過往幾年，香港出現一句話：被選中的人。今屆東京奧運，空手道成為新增項目，但來屆巴黎奧運卻不被納入。就是這樣，在這百年難得一見的機遇，香港代表劉慕裳頂住壓力，置身東京武道館，以狠準、速度和殺氣征服裁判，取得首面、也可能是最後一面的空手道奧運銅牌。她哭着：「過去兩年一直在外地訓練，現在……只想回香港與家人慶祝。」（被選中的空手道跟她 用努力感激這份幸運）

劉慕裳以努力，抓住了這面銅牌。（楊宇翹攝）

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【香港歷屆奧運獎牌得主（按圖放大）】

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香港乒乓球女子隊今（5日）早上出戰團體賽銅牌賽，以場數3：1擊敗德國，拿下港乒首面以全土炮陣容出戰的奧運獎牌。教練李靜和陳江華分別成為以球員和教練身份均奪奧運獎牌和以教練身份累積兩牌的第一人。港隊今戰轉陣，由杜凱琹伙拍李皓晴出戰雙打，卻不敵歐洲賽女雙錦標的組合。女單由蘇慧音和杜凱琹直落兩場，港隊得以領先2：1，蘇慧音再「尾刀」以直落3局挫單曉娜，終助港隊以場數3：1擊敗德國。（港乒女團奪銅創歷史 香港首面全土炮奧運乒乓獎牌）

港隊3名土炮小花創下歷史，贏得首面女子乒乓的奧運獎牌。（楊宇翹攝）

締造歷史，香港女子乒乓球隊團體賽以場數3：1力克德國隊，拿下港乒首面以全土炮陣容出戰的奧運獎牌。第3屆的奧運的李皓晴終於一嘗獎牌滋味，與杜凱琹及蘇慧音一同贏得女子團體銅牌，賽後盛讚隊友今仗表現突出。（三朝元老李皓晴終摘牌 哭成淚人盛讚隊友表現）

香港乒乓球女子隊今（5日）早上出戰團體賽銅牌賽，以場數3：1擊敗德國，拿下港乒首面以全土炮陣容出戰的奧運獎牌。蘇慧音今場的表現，和她的粉紅髮色一樣亮眼，令人印象深刻。不僅是愛美，染得一頭粉紅色，象徵着自己要去做一些想做又不敢做的事。（勇挫丁寧到港乒女團奪銅 蘇慧音證土炮「有料」）

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13年前北京奧運，香港乒乓球隊雅典奧運男雙銀牌李靜/高禮澤連同張鈺出戰，最終8強止步，當時還是男隊教練的陳江華賽後說，港乒重建最少十年。今天，香港以全土生土長球員奪得東京奧運女團銅牌，更報卻5年前里約奧運面對德國的一敗之仇。這段重建路，正是香港乒乓球由國援走到土炮的歷史新一頁。（回顧土炮成長重建路 信可超越孖寶黃金一代）

香港乒乓球女子隊今日（5日）早上出戰團體賽銅牌戰，以場數3：1擊敗德國，拿下港乒首面以全土炮陣容出戰的奧運銅牌。杜凱琹、蘇慧音和李皓晴，三朵港乒「小花」終於登上奧運頒獎台，寫下歷史，大家對她們知多少？（蘇慧音杜凱琹李皓晴 關於香港製造的關鍵字）

「最緊要多謝我自己，因為我付出左更加多。」香港女子乒乓球隊教練李靜領軍贏得女團銅牌，成為首名以球員及教練身份皆奪得奧運獎牌的香港人。這名教練近日頻頻爆金句，人氣急升，奪銅後受訪時再成焦點。（李靜執教鞭奪牌創歷史 賽後5隻字總結神調動）

李靜興奮慶祝，口罩再度遭殃。（楊宇翹攝）

香港乒乓今日寫下新一頁，杜凱琹、李皓晴及蘇慧音組三人與德國力拼4場，三女終以場數3：1取勝，為香港乒乓取得首面奧運女子獎牌。說到整個賽事的最佳男主角，教練李靜必然當選。他激情、幽默，大膽的調動燃點了球員意志，也贏得香港人掌聲。惟在女隊背後也有一名功臣，沒有靜哥的七情上臉，也不會直率噴話，她叫張瑞。她愛說教，特別在「杜凱琹」的命題裏，花的不只的時間，她用的是歲月心血。（杜凱琹獎牌背後的功臣 她倆擁抱是永恆的感動）

恩威並施、先講道理後懲罰，是張瑞的教學理念。（楊宇翹攝）

「牛下女車神」李慧詩今（5）日於伊豆單車館出戰女子競輪賽（又稱凱林賽），她在準決賽「坐包廂」下未能突圍，轉鬥名次賽。Sarah在名次賽結果以第2名衝線，總成績得第8完成賽事，她明日會轉戰女子爭先賽，繼續力爭個人第一面奧運金牌。（李慧詩競輪賽奪第8名 明日轉戰爭先賽再衝金）

港隊總教練沈金康相信李慧詩明日在爭先賽能有好表現。（高詩琦攝）

港將方胤今日（5日）出戰男子游泳馬拉松賽事，最終以1小時58分33秒衝過終點，以第22名完成賽事。（游泳馬拉松｜港將方胤第22名衝線 德國泳手奪金）

港將方胤以第22名完成男子游泳馬拉松。（路透社）

其他運動員消息：

14歲的全紅嬋今日（5日）震驚游泳館。作為今屆中國代表團最年輕的運動員，全紅嬋在幾乎零大賽經驗之下，在女子個人10米高台決賽，當中兩次跳出無可挑剔的完美表現，7位評判全部給她滿分10分。最後，她以466.2分的無敵姿態奪金，隊友陳芋汐得亞軍。（令評判難以扣分的跳水天才 全紅嬋一而再完美表現摘金）

全紅嬋在第二跳表現完美，全部7位評判都給她10分。（Twitter）

【東京奧運中國金牌運動員一覽（按圖放大）】

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男子4x100米短跑接力初賽，美國隊再次出現交棒失誤，小組只得第六，身為短跑大國，竟然失落缺賽一席，認真失威。反觀出戰同一小組的中國，再有驚喜，以37.916秒列小組首名，直入決賽，時間僅次在另一分組跑出37.82秒的大熱門牙買加。（4x100男子接力中國入決賽 美國又出事只得第六被淘汰）

英國田徑隊再受「十字兵」困擾，女鐵人莊遜湯臣因傷未能完成200米，最終無奈退出女子七項全能。當在場醫療人員推出輪椅時，這名28歲的女鐵人拒絕這樣離場，她堅持慢跑一拐一拐衝過終點，即使傷出，也要以自己的雙腳完成賽事。（田徑｜英國女鐵人神奇復出再傷出 依然堅持以雙腳衝線）

奧運男子20公里競步賽事今日（5日）下午展開，今屆奧運競步和馬拉松賽事均在北海道上演，可是當地已連續15日氣溫高達攝氏30度或以上，在日本被稱之為「真夏日」。如此炎熱天氣下進行競步和馬拉松比賽，勢危及運動員健康，更令主辦單位去年11月突然轉地點的決定，再次備受質疑。（熱浪襲北海道攝氏34度下競步 轉地點決定再遭「鞭屍」）

參加奧運是無數運動員一生的夢想。然而，古巴卻有一名古典式摔跤選手Mijain Lopez不單參加了5屆奧運會，更連續4屆奪得金牌！（摔跤｜古巴摔跤之神4連霸 長達12年的不敗奧運冠軍）

東京奧運新增設的滑板項目，觀賞性十足，周三（4日）上演的女子公園賽展示「友誼第一，比賽第二」的一面。今日舉行男子公園賽，同樣十分精彩，澳洲選手帕馬拿下超高分奪金，同場加映攝影師受襲事件。（滑板｜18歲澳洲選手超高分奪金 攝影師飛來橫禍遇襲）

【好有愛的女子公園賽】

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東京奧運籃球進入最後階段，男子組今日（5日）進行4強戰，其中被受質疑的美國隊以97：78大勝澳洲，順利先取決賽入場劵。晚上，當錫（Luka Doncic）率領斯洛文尼亞挑戰強隊法國，兩隊激戰至最後33秒，法國憑一個「狠Block」拍碎當錫金牌夢。（當錫金牌夢碎 1分之差不敵法國 斯洛文尼亞落銅牌戰）

斯洛文尼亞極速入局，完全不敢輕視法國。（Getty Images）

美國鉛球選手古斯拿（Ryan Crouser）以打破奧運紀錄的成績衛冕男子組金牌，他賽後沒有大肆慶祝，反而拿出一張小字條，向爺爺寫了一封永遠沒有回覆的信。背後原來藏着一個感人故事。（美國鐵漢奪金展柔情 給爺爺寫一封永沒回覆的信）

印度國技曲棍球闊別奧運獎牌多年，終在東京奧運憑季軍戰擊敗德國奪銅，得到時隔41年的奧運獎牌。 印度是其中一個新冠肺炎疫情最嚴重的國家，隊長M辛格（Manpreet Singh）將獎牌獻給印度和全球前線醫生。（印度時隔41年曲棍球獎牌 「獻給全球前線醫生」）

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