亞冠盃︱免費直播傑志16強撼巴吞聯　丹尼復出：來這裏就要贏

傑志5月成為亞冠盃改制後首支晉級淘汰賽階段的香港代表，「藍鳥」香港時間周五（18日）會於16強對泰國的巴吞聯，力爭晉級。



傑志周二已飛抵當地備戰，昨日更到比賽場地——日職浦和紅鑽主場埼玉市浦和駒場體育場「踩草」。主教練朱志光形容，場地草地質素理想，平坦、夠闊且不太空曠，有利地面組織及高速推進。

傑志周四到比賽場地視察。（傑志提供）

傑志早前於韓國集訓約3周，4場友賽3勝1負，其中最後一仗演練亞冠陣式，面對人腳不整的韓職仁川聯，憑米基爾及前鋒艾力士的入球反勝2：1。朱志光在賽前記招表示，即使已有超過3個月未有正式比賽，相信球員狀態仍足，「我們會盡力，希望可以再進一步。」

傑志主教練朱志光有信心球隊狀態能應付比賽。（傑志提供）

至於分組賽時因傷退隊休養的左閘丹尼，今仗可以復出。他指「藍鳥」分組賽時被睇低，卻成功出線，所以今次面對強敵，依然有自信可以取勝。「我們來就是要贏。我們在不斷進步，對方同在季初階段，相信兩隊狀態沒太大分別，有信心傑志可以踢出最好的表現。」

傑志左閘丹尼傷癒復出。（傑志提供）

值得一提，巴吞聯今季季前賽7戰全勝，包括於泰國冠軍盃擊敗上季三冠王武里南聯奪冠；惟傑志近兩屆亞冠對泰國球隊均不敗。

朱志光稱巴吞聯擁有不錯的進攻球員，尤其是曾於挪威落班的23歲新加坡前鋒艾辛芬迪，「他跑得很快，會為我們帶來壓力；球隊需要很專注，預料面對強攻時，會踢得緊密一點。」

前身為曼谷玻璃的巴吞聯是2020/21年度泰國頂級聯賽冠軍，該隊在今屆分組賽即使遇上韓國全南天龍跟澳洲墨爾本城，仍取得3勝3和首名出線。巴吞聯現由前日本奧運隊主教練手倉森誠執教，更羅致了「藍鳥」分組賽手下敗將——清萊聯的前隊長彼迪威（Phitiwat），跟另一泰國國腳沙勒（Sarach）合組中場線。

巴吞聯現由日本籍的手倉森誠（左）執教。（傑志提供）

巴吞聯前線方面除了艾辛芬迪，還擁有34歲泰國射手鄧達（Teerasil Dangda），這位前鋒曾外流日職廣島三箭與清水心跳，跟踢過馬來西亞柔佛DT的巴西老將迪奧高（Diogo）同樣極具威脅。

手倉森誠在記者會上表示曾仔細分析傑志踢法，相信球隊有力應付，「他們防守很好，由守轉攻時也很有侵略性。我們不會給對手有機會這樣做，失去控球權時維持好心態，阻止他們反擊。」

今場亞冠盃16強賽事將由港台電視32免費直播，並設有廣東話評述。

傑志亞冠盃16強賽事資訊：

8月19日

香港時間4：00pm

巴吞聯 Vs 傑志

比賽地點：埼玉市浦和駒場體育場

