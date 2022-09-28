FIFA 23靚仔球星頭像失真太離譜　老婆大罵：呢個醜男係邊個？

足球遊戲像真度愈來愈高，不過FIFA 23也有失手的時候，賓菲加守將維利斯模（Lucas Verissimo）在遊戲中的頭像嚴重失真，他的太太Amanda大表不滿：「呢個醜男係邊個？哈哈，我肯定沒有嫁給一個醜男。」



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賓菲加守將維利斯模太太Amanda，對丈夫在FIFA 23的頭像失真大表不滿。（Twitter）

Amanda轉發自網民Daniela Batista的帖文，後者寫道：「當我看到維利斯模在FIFA 23的樣子，真的不知笑好還是哭好。他完全沒有一點跟Lucas相似呢。」其他網民也回應道，「那個無可能是Lucas。」

維利斯模在賓菲加官網的照片。（賓菲加官網截圖）

FIFA 23中的「維利斯模」鼻大面闊，身型也漲大了幾個碼，樣子猶如一個長鬍子的路人大叔，與現實中一臉帥氣的他實在相差太遠，唯一近似的大概只得鬍子，難怪他和太太感到不滿。

現年27歲的維利斯模司職中堅，2013年加盟巴甲老牌球會山度士，由青年軍踢起，2016年升上一隊，共185次上陣，攻入7球。2021年1月轉投賓菲加，至今35次上陣，攻入5球。2021年9月世界盃外圍賽對秘魯首度入選巴西國家隊，暫時已有兩頂喼帽。

現實中的維利斯模較FIFA 23內的他靚仔得多：