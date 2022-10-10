香港桌球大師賽︱奧蘇感謝香港球迷：心中留重要位置　預告再晨跑

撰文：袁志浩
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奧蘇利雲贏下香港桌球大師賽冠軍，這位在港深受擁戴的球手，感謝香港球迷之餘，也用行動回應。

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金銀色的閃光紙片徐徐飄下，紅館播起「We are the champions」，今晚的勝利者是「火箭」奧蘇利雲。

這位世界第一球手在紅館中央360度自轉，向球迷展示獎盃，他舉起手指公，再揮手，即使不純熟地做出「畀心心」手勢，仍叫現場球迷瘋狂。

奧蘇之後突然走入人群、繞場一周，隨即引發「騷亂」，被要求自拍跟簽名的球迷包圍，舉步為艱，擾攘近5分鐘後才能離開。

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奧蘇利雲贏得今屆香港桌球大師賽冠軍。（廖雁雄攝）

超過8000名香港球迷的熱情打動了火箭，「太美妙了，這是我打過最好的比賽、人生中遇過最好的觀眾群。」他多謝每一位花力氣走出來、花真金白銀購票的人，「沒有觀眾的話，桌球什麼東西也不是，我很尊重香港球迷，亞洲在我心中留有特別的位置，香港自然在其中。」

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奧蘇利雲享受在香港8000名球迷下比賽的感覺。（廖雁雄攝）
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這位46歲球星熱愛跑步，近兩日即使有比賽，早上都會在香港山野間留下足跡。「我明天100%也會去跑！呼吸新鮮空氣，每天都有個好開始，才可以享受人生。」

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火箭明言這也是香港吸引他的地方，「我體驗了香港、留下難忘的回憶。下次再來的話，肯定會為此（可跑山）而興奮。」他透露明日仍會留港，跟朋友聚會進餐，未來希望可盡快再訪港，「可能在亞洲也辦個巡迴賽，新加坡、香港站之類。」

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