香港桌球大師賽︱奧蘇感謝香港球迷：心中留重要位置 預告再晨跑
撰文：袁志浩
出版：更新：
奧蘇利雲贏下香港桌球大師賽冠軍，這位在港深受擁戴的球手，感謝香港球迷之餘，也用行動回應。
金銀色的閃光紙片徐徐飄下，紅館播起「We are the champions」，今晚的勝利者是「火箭」奧蘇利雲。
這位世界第一球手在紅館中央360度自轉，向球迷展示獎盃，他舉起手指公，再揮手，即使不純熟地做出「畀心心」手勢，仍叫現場球迷瘋狂。
奧蘇之後突然走入人群、繞場一周，隨即引發「騷亂」，被要求自拍跟簽名的球迷包圍，舉步為艱，擾攘近5分鐘後才能離開。
超過8000名香港球迷的熱情打動了火箭，「太美妙了，這是我打過最好的比賽、人生中遇過最好的觀眾群。」他多謝每一位花力氣走出來、花真金白銀購票的人，「沒有觀眾的話，桌球什麼東西也不是，我很尊重香港球迷，亞洲在我心中留有特別的位置，香港自然在其中。」
+17
這位46歲球星熱愛跑步，近兩日即使有比賽，早上都會在香港山野間留下足跡。「我明天100%也會去跑！呼吸新鮮空氣，每天都有個好開始，才可以享受人生。」
火箭明言這也是香港吸引他的地方，「我體驗了香港、留下難忘的回憶。下次再來的話，肯定會為此（可跑山）而興奮。」他透露明日仍會留港，跟朋友聚會進餐，未來希望可盡快再訪港，「可能在亞洲也辦個巡迴賽，新加坡、香港站之類。」
香港桌球大師賽｜紅館山頂朋友初體驗 距離雖遙遠猶勝屋企睇直播香港桌球大師賽｜與別不同的的周五夜 逾千球迷久違地齊上齊落香港桌球大師賽｜奧蘇利雲5局淨勝吳安儀 矚目大戰氣氛熱烈香港桌球大師賽｜威廉斯訪港僅一日 遭羅拔臣逆轉 輸波即返英國香港桌球大師賽︱特林普「唧shot」驚豔觀眾 轟冷氣太凍要穿外套香港桌球大師賽︱傅家俊走過五年變遷 沙比投訴球枱：從沒遇過香港桌球大師賽︱中國趙心童確診退賽 曾夥其餘球手出席賽前記招香港桌球大師賽︱吳安儀鬥奧蘇利雲彌補遺憾 傅家俊為一件事驕傲香港桌球大師賽︱傅家俊爆沙比兩日變藍碼 奧蘇利雲竟寧願隔離體育熱話｜傅家俊化身代言人 指導奧蘇等名將如何「安心出行」