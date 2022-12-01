比利時對克羅地亞黃金一代變黃昏一代　諸神沒落時︱數據看世界盃

比利時是否浪費了他們的黃金一代？

歐洲紅魔世界盃頭兩仗令人失望的表現，讓球迷間再次討論此話題。迪布尼、夏薩特、盧卡古組成豪華中前場陣容，最後一關由古圖爾斯鎮守，世界排名高佔第二位，理應可在F組輕鬆出線。即使盧卡古有傷，這支2018年季軍球隊頭兩仗演出實在太差。上仗被摩洛哥技術擊倒後，盛傳一班主力在更衣室起爭執。

今晚11時上屆季軍比利時對上屆亞軍克羅地亞，同組另一場摩洛哥手執4分在手，對手是已出局的加拿大，隨時令比、克兩大勁旅只能活一隊。4年過去，兩隊是否已由黃金一代，變成黃昏一代？哪隊青黃不接情況更嚴重？



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比利時主力老化，年輕球員似乎接不上。（Getty Images）

比利時

世界排名：2

2018世界盃成績：季軍

平均年齡：27.8歲（第5最老）

正選平均年齡：

第一場 對加拿大 30.5

第二場 對摩洛哥 30.5

最老球員：維頓漢、梅頓斯（35）

30歲或以上球員：11

33歲或以上球員：5

23歲或以下球員：6



比利時26人大軍平均年齡27.8歲，在決賽周32隊中第5最老，細看主力陣容，跟上屆得第三名分別不大。中堅維頓漢、翼鋒梅頓斯35歲，另一中堅艾達韋列特、中場韋素33歲，迪布尼、夏薩特31歲，門將古圖爾斯30歲，連前鋒盧卡古也29歲了。

曾經多麼美好的黃金一代，上屆四強遇上法國被拿下，距離登頂只差兩場，其實力已盡，是命運也是不幸。大軍中不乏二十出頭的年輕球員，正選落場的還是一班30＋的「黃昏組」，頭兩場分組賽平均年齡均過30，中場接班人泰利文斯級數上顯然不及迪布尼和當打之年時的夏薩特，更不用說一班更年輕的小將了。陣容老化、欠缺活力，對摩洛哥一仗尤其明顯，單是對方一個薛耶治加一個夏基美，已令比利時整個後防左路疲於奔命，被對手清脆KO。

事實上，賽前當迪布尼被問到世界盃奪冠機會時，已恍如吃了「誠實豆沙包」般否定可能，加上一句「我們老了」，大概惹來隊友不高興，中堅維頓漢隔空回應直指前鋒不濟：「進攻踢得這麼差，可能前線太老吧。」隔着千里也嗅到那陣火藥味。

克羅地亞上屆世界盃驚喜殺入決賽，今屆能走多遠？（Getty Images）

克羅地亞：

世界排名12

2018世界盃成績：亞軍

平均年齡： 27.4（第10最老）

正選平均年齡：

第一場 對摩洛哥 29.1

第二場 對加拿大 29.5

最老球員：莫迪歷（37）

30歲或以上球員：8

33歲或以上球員：4

23歲或以下球員：4



克羅地亞雖然跟比利時一樣，頭兩仗正選陣容同較26人大軍平均年齡高出超過2歲，不過兩者平均都較比利時年輕一點，值得注意的是，格仔兵團陣中有年屆37歲的莫迪歷在陣，拉高平均年齡。主力陣容上，後防換血進度十分理想，一條防線之中，只有33歲中堅洛夫蘭年過30，另外3守將和門將均相當年輕。

「歐洲巴西」人口只得389萬，人才卻不較人口達1159萬的比利時差。最大隱憂當然是莫迪歷，這個皇馬中場大師依然「有貨交」，只是他的級數如此高，放諸四海也萬中無一，踢畢今屆退下來，實在難以找到另一員來替代。當然高華錫仍在當打之年撐住中場，莫迪歷退位後的過度期間未必會有太大問題，說不定4年過後，又有新人冒起。