世界盃｜德國與出線的一毫米距離　1966溫布萊慘劇重現？

世界盃E組最後一輪賽事燦爛落幕，德國雖以4：2擊敗哥斯達黎加，卻因另一場日本以2：1擊敗西班牙，最終以較差得失球排小組第三，無緣出線16強。

德國出局的關鍵，絕對是日本反超前西班牙的入球。究竟三笘薰（Kaoru Mitoma）傳中時有沒有出界？爭論不斷，而德國在世界盃往往跟這些出界爭議都很有「緣份」。

1966年世界盃決賽靴斯（Geoff Hurst）的那個爭議性入球，大家還記得嗎？



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三笘薰的傳中球到底有沒有出界，可謂眾說紛紜。（Getty Images）

賽前德國除了需要一場勝仗，還要寄望西班牙戰勝或賽和日本才能出線。最終德國成功以4：2擊敗哥斯達黎加，卻因日本反勝西班牙而出局。日本反勝西班牙的那一個入球，翼鋒三笘薰底線傳中，皮球在近乎出界的情況下傳予田中碧（Ao Tanaka）撞入。

球證先判入球無效，然而經觀看VAR（視像助理裁判）片段近兩分鐘後，才改判入球有效，日本成功反超前西班牙。日本其後成功守住勝局，德國的出線希望被狠狠打破，他們與出線的距離，可能就只差一毫米（甚至更少）。

出界與否，不禁令球迷感到：歷來德國隊在世界盃與這些出界爭議真的很有緣，在1966年世界盃決賽，更因一次世紀爭議葬送了一次世界盃冠軍。

1966年世界盃決賽英格蘭對西德，前鋒靴斯的射門皮球有沒有完全入白界成為世紀爭議。（Getty Images）

1966年世界盃英格蘭對西德於決賽碰頭，雙方於法定90分鐘內打成2：2平手，需以加時分勝負。

英格蘭前鋒靴斯於101分鐘接應阿倫波爾（Alan Ball）傳中，窩利抽射，皮球中楣彈在白界附近，當時球證判決入球有效。英格蘭憑著這一個爭議入球成功反超前西德，最終加時後以4：2擊敗西德，首次捧起「雷米金盃」。

英格蘭反超前3：2的那個入球引起之後一連串爭議，由於當時科技未如現在先進，在缺乏門線技術及多角度攝影機的情況下，這個世紀爭議一直都未有結論，時至今日都不時有媒體討論這個爭議。

然而事實已被記在歷史書，西德因為這個爭議入球失落1966年世界盃冠軍。這場於英國倫敦溫布萊球場舉行的決賽，更被德國傳媒稱之為「溫布萊慘案」。

西德之後變為德國，他們有關世界盃的入球爭議，當然不能不提2010世界盃16強，又是德國對英格蘭的經典戲碼。

上半場38分鐘，德國當時領先2：1，英格蘭中場林柏特（Frank Lampard）禁區外遠射，皮球在電視直播畫面中明顯已完全超越龍門的白界，然而當時球證判決入球無效，最終英格蘭以1：4不敵德國，16強出局。事件引起外界極大爭議，亦間接推動了門線技術發展。

2010世界盃16強，德國對英格蘭爭議「不成立入球」。（Getty Images）

英格蘭中場林柏特不相信入球被判無效。（Getty Images）

連續兩屆於世界盃分組賽出局，或許會成為德國球員及球迷心中的痛。出局與出線之間，就只差一毫米的距離。

日本這個入球，相信都會成為經典，引起日後無限討論及爭議。這樣的爭議，這樣的「灰色地帶」，或許這就是足球令人著迷的原因。

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