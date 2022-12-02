德國足總打定輸數？圖片報：早已預備客機賽後返航｜世界盃熱話

世界盃E組賽最後一輪比賽精彩刺激、戰果出乎意料，德國雖以4：2擊敗哥斯達黎加，與不敵日本的西班牙同得4分，但得失球差不及對方出局，連續兩屆分組賽止步。

德國爆冷出局令人意外，但當地足總似乎早已預料此結果。當地媒體爆料指，德國足總賽前已為球隊準備好當日回程客機。



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德國隊連續兩屆世界盃分組賽止步。（Getty Images）

德國分組賽出局 早在德足總預料之內？

德國在首兩輪比賽僅得一和一負，最後一輪分組賽雖然以4：2擊敗哥斯達黎加，然而由於日本亦以2：1爆冷戰勝西班牙，令西班牙與德國同分，然而德國隊的得失球（+1）不及西班牙（+6），因此只能排在第三，球隊2014年在世界盃封王，之後在2018、2022連續兩屆分組賽止步。

不同年代的德國，在世界盃都被視作強隊。事前大概沒多少人料到，這支四屆冠軍竟會創下連續兩屆分組賽出局恥辱。然而德國足總似對該結果早有準備，德國《圖片報》（Bild）報道指，德國漢莎航空旗下、註冊編號為D-AIKQ的空中巴士A330-300星期五早上5時從德國法蘭克福出發，目的地是卡塔爾首都多哈，並將在同日下午2時半接載德國隊回歸。《圖片報》曾向德國足總查詢，對方不願作出評論。

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德國隊11月中前往阿曼備戰世界盃時，亦是乘搭這一型號的空中巴士。（Getty Images）

漢莎航空是德國隊的官方合作航空公司，球隊11月中時亦乘搭該公司旗下同一型號空中巴士前往阿曼備戰世界盃。

世界盃2022 德國隊能否晉級16強？ 不能。 德國隊上屆世界盃成績如何？ 德國於上屆2018世界盃分組賽止步。

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