世界盃熱話︱加納隊長宴客後女兒即暈倒　半場趕赴醫院場面感人

撰文：袁志浩
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世界盃H組加納於最後一輪分組賽以0：2不敵烏拉圭，跟對方「攬炒」出局，報卻2010年世界盃之仇。其實今場加納有機會領先，跟可惜安祖阿休（Andre Ayew）射失十二碼，未能打破加納對烏拉圭的「宴客宿命」。
不過就在安祖阿休宴客後，加納於半場離奇地把他跟弟弟佐敦阿休同時換走，原來並非戰術調動，而是另有原因。

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安祖阿休射失十二碼。（Getty Images）

據法國傳媒RMC Sport報道，安祖阿休的7歲女兒該仗入場為爸爸打氣，卻在見證父親射失十二碼後於看台上暈倒，立即送院治理，阿休兄弟得悉後立即於半場趕到醫院，幸安祖阿休的囡囡最終沒有大礙。

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安祖阿休事後於Instagram上剖白，並配上一張自己手抱女兒的照片。他先提及比賽結果讓人失望，「以這種方式完結世界盃很不幸」，但也為所有隊友而自豪，「我們場內場外都有很棒的團隊精神」。

安祖阿休第一時間到醫院見女兒。（IG＠andreayew10）

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安祖阿休更首次披露，其教子（godson）在鬥葡萄牙的分組賽前離世，自己過去數日經歷不少艱難時刻，「今天我的女兒又送院了，感謝全能的阿拉（Allah），她正在康復。」

他強調自己跟加納一樣，都會從逆境中以更強大的姿態回歸。「真正的加納精神，就是直至骨頭也枯爛之前，我們還不算死亡。即使你殺了1000個我，還會有更多的1000個。（Kill a thousand, a thousand will come）」

阿休兄弟雖然無法跟場內球迷致謝，但他也感謝所有支持自己的人。他之後接受訪問，提到自己為射失十二碼及落敗而負責，言詞中疑似語帶相關，提到女兒入院一事。

「人必須變得成熟。發生在某些人身上的事，都是上帝安排的，衪會堅決維護那些跨過難關的人。」

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加納今屆世界盃分組賽戰績如何？


1勝2負，小組包尾出局。


安祖阿休曾效力什麼球會？


史雲斯、韋斯咸等。

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