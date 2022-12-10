世界盃2022｜克羅地亞加時逆境追和巴西　互射12碼全中晉級4強

世界盃8強，巴西對克羅地亞踢完90分鐘互交白卷，尼馬在加時完上半場前開紀錄，但在加時下半場，般奴柏高域接應傳中射入，追成1：1，兩隊要以互射12碼決勝。克羅地亞互射12碼贏4：2，打入4強。



賽前被視為冠軍大熱門的巴西，在16強以4：1踢走韓國，充滿霸氣，到今場8強遇上克羅地亞。克羅地亞是上屆亞軍，上圈與日本踢足120分鐘後1：1，互射12碼贏3：1晉級。如果論體能，相信巴西會在克羅地亞之上。

克羅地亞上半場的中路防守很緊密。（Getty Images）

巴西一開波就採取主動，多次利用左翼雲尼斯奧斯，希望從克羅地亞防線打出缺口。5分鐘，雲尼斯奧斯禁區外右腳試射，欠缺角度，被克羅地亞門將利華高域接實。

丹尼路雷斯起腳過高搶波，被罰黃牌。（Getty Images）

20分鐘，雲尼斯奧斯左路發難，傳入中路的李察利臣，打個撞牆，回傳予雲尼斯奧斯一射，但在中間被克羅地亞的後衛封到。

雲尼斯奧斯遠射無功而還。（Getty Images）

面對克羅地亞嚴密的防守，巴西依靠球星的個人能力進攻。21分鐘，尼馬引球推進，在人叢中獨闖禁區起腳但無功而還，被利華高域沒收。

克羅地亞上半場就靠右路打突擊，右閘祖蘭奴域很活躍，他在30分鐘殺上前場，長傳轉方向，左翼比列錫接應，單對單面對艾達米列達奧，禁區頂推大位起右腳遠射高出。

尼馬主射罰球。（Getty Images）

42分鐘，尼馬主射左路罰球，雖然省到人牆有點改變方向，但利華高域都能接實，半場互交白卷。兩隊控球呈五五之比，克羅地亞上半場的3次射門全部不中目標，至於巴西的埋門就較具威脅，5次射門3次中目標。

莫迪歷及卡斯米路半場交換球衣。（Getty Images）

上半場形勢緊湊，巴西雖然踢得較主動，但克羅地亞的壓逼及中路防守未見大漏洞，莫迪歷、波索域墮得很後，塞住後防的空間，巴西很依靠尼馬、雲尼斯奧斯的個人能力製造威脅，但最後一腳都處理得麻麻，未能考驗利華高域。克羅地亞的反擊就以右路為主，右閘祖蘭奴域壓得很前，兩翼有幾次傳中攻入巴西禁區，但克羅地亞欠缺一位一槌定音的射手，卡拉馬歷表現平淡。

雲尼斯奧斯的近射被撲出。（Getty Images）

尼馬射門被封到。（Getty Images）

下半場，巴西的攻勢更加入肉。47分鐘，艾達米列達奧右路傳中，戴面具上陣的克羅地亞中堅加華度爾伸腳一截，險擺烏龍，幸好利華高域反應快用腳擋出。48分鐘，尼馬禁區內轉身一射，被加華度爾奮身擋到，但其他克羅地亞球員無法解圍，雲尼斯奧斯近射，被利華高域撲出；旁證指有巴西球員越位在先。

克羅地亞中堅加華度爾表現穩健。（Getty Images）

尼馬的射門被撲出。（Getty Images）

巴西逐漸打穿克羅地亞的防線，尤其在禁區偏左位置，屢次找到空位。55分鐘，李察利臣送直線入禁區，尼馬窄位左腳射門，被利華高域用腳救出。66分鐘，克羅地亞禁區有點混亂，盧卡斯柏基達近距離攻門被利華高域救出。76分鐘，巴西複製20分鐘前的一次進攻，李察利臣交入禁區，尼馬入楔埋門，又被利華高域封位靚擋到。

尼馬的入楔埋門又被利華高域封到。（Getty Images）

後備入替的安東尼想博犯規。（Getty Images）

80分鐘，盧卡斯柏基達後上入禁區射門，又被利華高域救到。94分鐘，安東尼從右路推入中路，大位起右腳一射，威脅不大，被利華高域輕鬆救到，守住清白之身，將比賽帶入加時。利華高域包括加時全場作出11次撲救，絕對是一堵銅牆鐵壁。

盧卡斯柏基達的攻門被撲出。（Getty Images）

克羅地亞中鋒般奴柏高域後備入替後，幾乎「冇腳好波」，但他在加時突然神勇。在103分鐘，克羅地亞反擊，般奴柏高域先有記神來之筆，他在左路憑腳法突破兩名巴西守將，他之後橫傳中路，但後上的波索域一腳抽高。

在加時上半場的補時，尼馬展現級數，為巴西打破僵局。這位巴西10號仔在娥眉月頂控球，向前傳球，他跟禁區邊的盧卡斯柏基達撞牆。尼馬傳球後高速跑前，深入禁區後接應，快波拿蘇沙一步搶到身位，再扭過利華高域，窄位抽射入網，巴西終於打開紀錄，在加時上半場完結前領先1：0。這是尼馬第77個國際賽入球，追平比利的紀錄，成為巴西國家隊史上入球最多的球員。

尼馬在加時上半場補時射入，巴西領先1：0。（Getty Images）

尼馬與巴西隊友慶祝。（Getty Images）

以為巴西晉級十拿九穩？克羅地亞展現「加時之王」的實力！在117分鐘，離加時完結只有3分鐘，他們策動快攻，尼高拉華錫在中場分波予左路的米斯拿夫柯錫，他高速快放後傳中，般奴柏高域中路接應，一射入網。這兩位後備入替的薩格勒布戴拿模球員，為「格仔軍團」追成1：1。這是克羅地亞今仗首次中目標的埋門。

般奴柏高域射入，為克羅地亞追成1：1。（Getty Images）

般奴柏高域入球後脫去球衣慶祝，被罰黃牌。（Getty Images）

巴西努力爭取多一個入球，但當卡斯米路在122分鐘的近射被利華高域救出後，球證鳴笛，經過120分鐘的比賽後，巴西與克羅地亞戰成1：1，要以互射12碼分勝負。

在互射12碼，克羅地亞先射，第一輪的尼高拉華錫射入；之後，利華高域撲出洛迪高高斯的射門，克羅地亞領先1：0。利華高域在16強對日本已經救了3球12碼，這球是他今屆第4次撲出12碼。

洛迪高高斯首輪12碼「宴客」。（Getty Images）

利華高域撲出12碼。（Getty Images）

在之後兩輪，兩隊都命中，克羅地亞仍領先3：2。米斯拿夫柯錫負責第四輪，雖然巴西門將艾利臣捉到路，但柯錫射得有力度有角度，克羅地亞領先4：2。至於巴西派出中堅馬昆賀斯，但他一射中柱，最終克羅地亞在互射12碼以4：2淘汰巴西，連續兩屆打入世界盃4強。

被視為今屆冠軍大熱門的巴西，在8強不敵克羅地亞止步。（Getty Images）

利華高域當選今場的最佳球員。（Getty Images）

克羅地亞絕對是世界盃的「加時之王」，他們在世界盃5次要踢到加時，最終全部都能夠淘汰對手晉級。在上屆世界盃，他們由16強到4強都要踢到加時，但他們先後靠互射12碼贏丹麥及俄羅斯，到4強就加時2：1勝英格蘭。在今屆世界盃，克羅地亞先在16強互射12碼贏日本，到8強再用同一方法踢走日本的師父、今屆頂頭大熱巴西。

尼馬賽後哭了，雖然他取得入球並追平比利的巴西國家隊入球紀錄，但球隊最後出局。（Getty Images）

莫迪歷的克羅地亞再晉級闖入4強。（Getty Images）

**以下為賽前消息**

克羅地亞正選陣容：

門將：1利華高域

後衛：22祖蘭奴域、6洛夫雲、20加華度爾、19波拿蘇沙

中場：10莫迪歷、11波索域、8高華錫

前鋒：15柏沙歷、9卡拉馬歷、4比列錫



比起16強淘汰日本，克羅地亞的正選有兩處變動，波拿蘇沙傷癒頂替波拿巴列錫打左閘，另外前線的柏沙歷取代了般奴柏高域。至於巴西則沿用上場大勝韓國4：1的正選。

莫迪歷向球迷揮手。（Getty Images）

巴西正選陣容：

門將：1艾利臣比加

後衛：14艾達米列達奧、4馬昆賀斯、3堤亞高施華、2丹尼路雷斯

防中：7盧卡斯柏基達、5卡斯米路

攻中：11拉芬夏、10尼馬、20雲尼斯奧斯

前鋒：9李察利臣



小數據：巴西過去4次在各項賽事對克羅地亞不敗（4勝1和）。

小數據：克羅地亞在世界盃5次面對南美球隊，其中4場都輸波，除了上屆贏阿根廷3：0。

尼馬熱身。（Getty Images）

【世界盃8強賽程，以下所有時間為香港時間】

12月9日（五）晚上11時：【8強1】克羅地亞 對 巴西（ViuTV免費直播）

12月9日（五）深夜3時：【8強2】荷蘭 對 阿根廷

12月10日（六）晚上11時：【8強3】摩洛哥 對 葡萄牙（ViuTV免費直播）

12月10日（六）深夜3時：【8強4】法國 對 英格蘭

巴西作為奪冠大熱，在16強一戰以4：1大勝韓國，晉級淘汰賽後漸現強隊之姿，今仗面對克羅地亞，自是被看高一線。至於「格仔軍團」，上仗與日本踢足120分鐘最終互射12碼勝出，盡顯一貫韌力，體力恢復進度誓成今仗關鍵。對球迷而言，37歲老將莫迪歷仍是睇一場少一場。

巴西賽前訓練，非常輕鬆。（Getty Images）

大概沒有球迷不佩服老將莫迪歷。（Getty Images）

巴西陣前消息：

克羅地亞陣前消息：

回顧兩隊16強表現：

【16強】克羅地亞1：1日本（克羅地亞互射12碼勝3：1）

日本由前田大然開紀錄，克羅地亞由比列錫追平，兩隊到加時仍再沒有增添比數，120分鐘後踢成1：1，要以互射12碼分勝負。日本3名球員「宴客」被撲出，最後克羅地亞在互射12碼贏3：1。

【16強】巴西4：1韓國

巴西由雲尼斯奧斯﹑尼馬﹑李察利臣及柏基達各建一功，輕鬆領先4球，韓國由白昇浩遠射「破蛋」，最終巴西以4：1輕取韓國晉級，將與克羅地亞爭入4強。

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