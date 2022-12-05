世界盃｜韓國新男神曹圭成IG掀大型罵戰　遭名宿爆獲歐洲球會看中

韓國前鋒曹圭成憑着靚仔外貌及出色表現，今屆世界盃期間人氣急升，Instagram粉絲數已突破220萬。不過人紅自然是非多，除了因為對葡萄牙一仗期間催促C朗拿度離場，使大批「朗迷」湧入怒罵，令其IG變成國際罵戰現場外，他亦因訪問時一句話，激怒了日本球迷。

有關他的花邊新聞也湧現，包括無端被傳與韓國模特兒拍拖，同時成為長壽綜藝《Running Man》的話題。



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曹圭成由世界盃初登場到今日，僅僅相隔12天，便經歷了許多始料未及的場外事件，堪稱奇幻歷程。先是對烏拉圭後備登場時，因樣子好看而成為網上熱話，吸引大批粉絲；第二戰對加納他更盡展「空中霸王」本色，包辦韓國兩個入球，人氣更是火箭式暴增。

到第三戰對葡萄牙，他雖然沒有貢獻入球，但一個舉動仍然受盡矚目——在對手球星C朗拿度被換走正步出球場時，他上前催促，令C朗大感不滿，叫他「收聲」，賽後也批評他「無權這樣做」。

這個帖文成為球迷們的大型罵戰現場：

事件令不少C朗迷和葡萄牙球迷到曹圭成的IG留言怒罵，同時他的粉絲也加入維護，有人認為C朗是球壇傳奇，曹圭成催他離場是不尊重，也有人認為罵他的人是小題大造，又指C朗也常有不禮貌行為，更有人以種族歧視語句辱罵韓國。

單是他在韓國擊敗葡萄牙後所發的帖文，已引來逾5萬個留言，除了隊友和球迷的打氣和支持說話，還有不少是罵戰，一時間大量網民以英語、葡語、韓語、甚至東南亞各國語言大罵一番，令其IG變成「國際罵戰」現場。

曹圭成（左二）的言論又遭批評。（Getty Images）

訪問一句話觸怒日媒：日本出線有點不快

一波未平、一波又起，曹圭成在對葡萄牙賽後，被問及日本隊在同日稍早成功晉級，會不會令韓國隊更想出線——畢竟韓國與日本因歷史因素，兩國國民長久以來不算友好、甚至時有輿論衝突，《朝鮮日報》報道指，曹圭成答道：「與其說因為他們出線了，所以我們也要出線……」他想了一想，再道：「老實說，那一刻我有點不快。」

這句話觸怒了日本媒體，認為他這樣說「不恰當」，並指出：「他因為外表在日本也很受歡迎，但現在因為別的原因而吸引目光了」。也有不少韓國網民認為，日韓每次在球場碰頭都踢得激烈，他這樣答並無不妥，但也有聲音指，即使曹圭成被問這種問題，「如果他能以別的方式回答就好了」。

曹圭成人氣暴增，令他遭到藝人般的待遇，屢傳緋聞。（Getty Images）

場內場外同傳緋聞

另外，網民對於曹圭成的私生活充滿興趣之下，也為他帶來其他困擾，日前突然有傳言指他跟韓國模特兒Ｍin Ju是戀人關係，不過Min Ju所屬的經紀公司LSAC已立刻出面否認；同時又突然有報道稱，曹圭成的女朋友是女團Billlie成員Haram的姐姐，「他們沒有掩飾交往中的關係，在曹圭成服兵役時，關係也沒有變」，雖然一切都只得傳言，但相信類似消息還會陸續有來。

Min Ju是其中一個突然跟曹圭成傳出緋聞的女性。（Instagram）

同樣有關演藝界的另一則趣聞，是剛過去周日播出的韓國綜藝節目《Running Man》中，也提及了曹圭成，播出了他比賽的片段，主持之一的全昭旻即時表現出為他心醉的樣子，打趣道：「嗯？那是我的男朋友呢，你們不知道嗎？我們正在秘密相戀呢……在我的心裏。我們會邀他上來節目嗎？希望會吧，他真的好帥。」

這句話立刻引來其他主持的嘲諷，HAHA笑說：「全昭旻，你還好嗎？」這一段情節的相關報道，登上韓國熱搜的第一位。

最新一集《Running Man》中，主持全昭旻（圖）為節目效果，展現一貫的「花痴」形象，笑指自己與曹圭成「在我心裏」戀愛中。（Twitter/SBS）

曹圭成同時有其他傳聞——就是有關他未來的轉會傳聞，作為今屆世界盃人氣急升得最快的球員，加上場上表現好、本身又是韓職神射手，有這些「緋聞」也不奇怪，天空體育（Sky Sports）指蘇超的些路迪、土超的費倫巴治、以至德甲球會，都對這名身高1.88米的中鋒相當感興趣。

韓國名宿、曾效力英超球會熱刺、德甲球會多蒙特的李榮杓更向電視台CBS道：「在（韓國）第一戰對烏拉圭後，一支非常好的歐洲球會的技術總監聯絡了我，那是一個我踢多蒙特時的隊友，他問了我有關曹圭成的各種問題，例如他是個怎樣的球員、他的性格、他是否一個坦率的人等等。」

李榮杓（右）早前曾隨多蒙特來港與利物浦合演名宿表演賽。（Getty Images）

李榮杓曾在2008/09球季效力多蒙特，當時的隊友中，現時出任球會總監的，只得多蒙特體育總監基爾，湊巧多蒙特今季簽入頂替夏蘭特的中鋒賀拿，因睪丸癌正持續接受治療，歸隊無期。而另一曾做體育總監、現時出任主教練的，則是現任巴素利主帥費爾（Alexander Frei）。

李榮杓續道：「那已是他（對加納）入兩球前的事，現在他入波了，我想歐洲球會會對他更加感興趣呢。」他認為，曹圭成除了左右腳都擅射、無球跑動出色、入球能力強等等，一大優勢是已解決了兵役問題，而且相當年輕，「他未來一段長時間都能領韓國足球前進。」

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