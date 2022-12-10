世界盃︱巴西負克羅地亞出局　尼馬「感覺像噩夢」考慮退出國家隊

撰文：吳慕兒
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巴西8強互射12碼不敵克羅地亞出局，賽後哭成淚人的陣中巨星尼馬（Neymar）直言：「感覺像噩夢」，他說：「難以相信發生的一切，今次敗仗會有一段很長時間感到痛苦。」
30歲的尼馬肩負振興巴西重任已久，賽後他似乎萌生退意，不排除退役。

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尼馬在巴西落敗後哭成淚人。（Getty Images）

尼馬考慮退出國家隊

尼馬傷心之餘，受訪時不忘感謝球迷支持，「我想向巴西球迷致謝，這就是足球，會發生這樣的情況。是時候回家，痛哭，接受失敗。」他表示，「現在難以言語，未重看比賽畫面、未看清比賽發生的一切之前，我不想說任何東西。不應怪責任何人，我們一起獲勝，一起落敗。」

尼馬賽後似乎萌生退意，「我想趁這時候去想想國家隊，思考我自己想要什麼。我不是要關上國家隊大門，但我不能100%肯定我會回來。」

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「我（在更衣室）說了幾句有關整個世界盃周期，這些日子我們都在一起，一切也來得很快，你必須盡量把握一切。」尼馬語重深長地說，「一個球員在國家隊生涯的終結，便會有另一個年輕人到來。我們在這裏交上很多朋友，我很開心成為團隊的一部分，我為每個成員感到自豪。」

「不幸地，我們未能在今屆賽事封王，但事情就是發生了。此時此刻感到傷感，難以用言語彼此安慰。」

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尼馬由18歲開始為巴西國家隊上陣，12年來累積124次上陣，對克羅地亞一仗攻入第77球，追平球王比利國家隊入球紀錄，還貢獻56次助攻。可是他從未為巴西贏得世界盃或美洲國家隊等大賽錦標，2016年一面奧運男足金牌，已是他在國家隊唯一收獲。

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誰是巴西國家隊入球紀錄保持者？

球王比利以77入球成為巴西入球王，尼馬在今屆世界盃追平紀錄。

巴西對上一次贏得世界盃是哪年？

巴西曾5奪世界盃，球王比利領軍在1958、1962、1970三度封王，之後到1994再奪冠，惟對上一次已經要數到2002年。

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