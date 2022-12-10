世界盃︱巴西巨星尼馬11分鐘天堂變地獄　克羅地亞球員兒子送安慰

巴西8強對克羅地亞一場緊湊大戰，森巴兵團苦無破敵良方之時，尼馬在加時上半場完結前的106分鐘挺身而出，分別與兩隊友撞牆後闖入對手腹地射入精彩一球。可惜他只開心了11分鐘——克羅地亞117分鐘扳平、巴西在互射12碼敗陣出局，出盡渾身解數仍無法領巴西出線的尼馬哭成淚人。

正當巴西所有隊友、教練以至職員也無法令尼馬平復心情，對手克羅地亞球員比列錫（Ivan Perisic）的兒子里奧（Leo）跑入球場安慰他，終令尼馬面上重拾笑容，上演動人一幕。



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克羅地亞球員比列錫（Ivan Perisic）的兒子里奧（Leo）跑入球場安慰尼馬，終令他重拾笑容。（Twitter）

肩負巴西多年的救世主

足球王國巴西，曾5度高舉世界盃，對上一次卻已是2002年「3R」朗拿度、朗拿甸奴、李華度領軍一次。之後巴西進入一段黑暗期，群龍無首的年代，尼馬在母會山度士橫空出世，這個球技精湛的少年，甫出道已被國民賦予無限期待，視他為國家隊新一代救世主。

尼馬表面上看似漫不經心，對足球其實非常認真。2012奧運領巴西殺入決賽未竟全功，2014巴西主辦世界盃肩負全國人民期望，卻在8強受傷，4強未能上陣下1：7恥辱大敗予德國；2016奧運終領軍贏得期待已久的奧運金牌，2018世界盃8強不敵如日方中的比利時；2019年美洲國家盃賽前受傷退隊，巴西卻能時隔12年封王；今屆世界盃巴西以大熱姿態一路過關，8強對克羅地亞踢足120分鐘戰至互射12碼敗陣。

巴西對克羅地亞加時至106分鐘，尼馬挺身而出為巴西開紀錄。（Getty Images）

12年來，尼馬已盡一己之力將巴西從黑暗期逐漸步出，由他18歲奮戰至今已經30歲了，世界盃、美洲國家盃一次也沒有得到過，大部分隊友至少也有美洲盃在手，偏偏帶領巴西重拾光明的他仍只得一面奧運金牌。

巴西人才輩出，前線好球員多如恆河沙數，4年後國家隊會否有他一份，實在難以定論。尼馬很清楚這一點，因此他今仗格外落力，每次觸球無論是傳球、射門，也盡量帶來威脅，拼盡與對手周旋。加時那記妙到毫巔的入球，令世人銘記尼馬的能耐與偉大，傾盡全力依然無法帶領巴西走到最後，完場一刻他崩潰了。

尼馬11分鐘天堂變地獄

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互射12碼時，尼馬已跪在地上祈求上天，當馬昆奴斯起腳中柱不入，尼馬倒在地上雙手掩面，再也無法克制淚水。一個又一個隊友溫言安慰，作用不大，躲進隊長泰亞高斯華懷裏哭得像個孩子，看得令人心碎。

這個時候，一個穿上克羅地亞球衣的小朋友突然衝入球場跑向尼馬，一向喜歡孩子的尼馬終於露出笑容，傷心之餘不忘伸手與對方緊握。這個小朋友是克羅地亞球員比列錫（Ivan Perisic）的兒子里奧（Leo），他安慰落敗失意的尼馬，尼馬亦輕輕擁抱里奧一下，上演足球場上動人一幕。