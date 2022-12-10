世界盃｜阿根廷對手嘆美斯變了惡夢　拿姆：他的處境已跟2014不同

阿根廷在2014年世界盃打入決賽，最終不敵德國，美斯失落地接過亞軍獎牌的一幕令人記憶猶新。

8年過去，當年領德國奪冠、現已退役的拿姆在專欄中直言看好阿根廷封王，並點出與2014年相比，現今的美斯處境已大不相同。



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德國與阿根廷在2014年巴西世界盃決賽踢到加時，才由馬里奧葛斯一箭定江山，奪得冠軍；已退役的拿姆正是該屆日耳曼軍團隊長，而美斯則是敗方阿根廷的隊長。

美斯在2014年世界盃決賽領阿根廷對德國時獨力難支。（Getty Images）

今屆世界盃，拿姆為英國《衛報》撰寫專欄，最新一篇文章雖然是在阿根廷於8強擊敗荷蘭前刊出，但他當時已明言，對他來說：「阿根廷是今屆世界盃的最大熱門」，他認為阿國球員「完美地掌握了足球的基本關鍵——進攻和防守時的一對一，而且他們做得具侵略性之餘又不會太過份。」

拿姆又指出另一關鍵——相對2014年，美斯的處境已大大不同。「阿根廷和美斯終於找到了一種令人期待的分工方法：2014年，阿根廷在決賽敗給我們（德國）的時候，美斯的隊友好像在等他自己去踢、去解決所有問題；來到2022年，美斯的隊友是在為他而踢波，而他也會靜候機會來到。」

拿姆與美斯正是2014年世界盃決賽兩隊的隊長。（Getty Images）

今屆世界盃，不少新生代阿根廷國腳都是自小看美斯踢波長大、視他為偶像，而美斯也樂於看到這群由小球迷長成的隊友發光發亮，拿姆認為，一眾新星能與美斯配合得這麼好，主帥史卡朗尼的功力也是關鍵。

拿姆認為，8年前後，美斯的隊友已不再只依賴「球王」去解決問題。（Getty Images）

「國家隊一般都比較少齊聚練波，但阿根廷卻像一支踢歐聯的球隊般配合、和諧……他也很仔細地思考過，要如何將35歲的美斯獨特的能力，融入這支球隊。」拿姆翻查史卡朗尼此前在《南德意志報》的訪問，發現這位主帥曾透露，自己在接手阿根廷國家隊初期，曾故意不徵召美斯，「他讓他的球隊在沒有最大球星的情況下，找出方法去踢波，之後才將美斯融入。」

拿姆認為，史卡朗尼（右）是美斯（左）與能在這支阿根廷與隊友配合的一大關鍵。（Getty Images）

阿根廷在8強對荷蘭，一眾球員各司其職，雖然美斯仍然交出一入球一助攻，但達米安馬天尼斯、拿侯爾盧斯路等都非常可靠，「球王」也罕有地展現激情，最終獲選賽事最佳球員。

荷蘭中場迪魯因落敗後，在Twitter撰文嘆道：「小時候，已聽過爸爸說阿根廷是個惡夢——1978年的世界盃（阿根廷決賽擊敗荷蘭）。我作為足球員的年代，美斯是每個球員的夢想。今天，我跟夢想交手，然後他變成了一個惡夢。」他仍祝賀阿根廷，「但我也為我的球隊非常驕傲。」

迪魯因賽後感嘆美斯「變了惡夢」：

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