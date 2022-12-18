世界盃決賽︱麥巴比數據完勝23歲美斯　一項成就卻無法超越真球王

世界盃阿根廷對法國，最大焦點是美斯（Lionel Messi)）與基利安麥巴比（Kylian Mbappe）兩隊主將、兩代巨星之爭。可是兩人年紀差接近一輪，很難直接比較，但如果美斯「回到」23歲，表現及成就能勝過麥巴比嗎？



阿根廷球星美斯維持巔峰水平十多年，破紀錄七奪金球獎，已奠定地位；來自法國的麥巴比被視為新一代最強球星、有潛質超越美斯。

麥巴比在今屆決賽後兩日才滿24歲，跟35歲的美斯年紀相差近11年半，憑當下成就比較兩人有一定難度，甚至對麥巴比不公道。外國傳媒整理了美斯直至24歲前兩日的數據，也許能更合理地對比他們。

美斯在23歲時為阿根廷上陣57場。（Getty Images）

國際賽數據：麥巴比勝

在國際賽層面，美斯2005年（18歲）就上演國家隊「地標戰」，截至24歲前兩日，為阿根廷上陣57場，攻入17球、交出15個助攻。

美斯的世界盃處子戰發生於2006年，他在阿根廷第二場分組賽對塞爾維亞及黑山的第74分鐘後備登場，即在短時間內貢獻1入球1助攻，幫球隊大勝6：0。當時美斯分別成為了阿根廷史上於世界盃上陣和入球的最年輕球員。

至於麥巴比第一次為法國隊上陣，同樣只得18歲，他自2017年3月起至今，共為國家隊披甲65場，射入33球、送出23次助攻，每項數據都比美斯優勝。

麥巴比在國際賽的數據比美斯優勝。（Getty Images）

球會賽數據：麥巴比勝

球會方面，美斯2004年已加盟巴塞隆拿，他當年以17歲3個月22日之齡在西甲上陣對愛斯賓奴，成為巴塞在正式比賽中披甲的最年輕球員。美斯在24歲前，已為巴塞上陣285場，錄得183球進賬，也取得83記助攻。

麥巴比跟美斯現於巴黎聖日耳門做隊友。（Getty Images）

麥巴比成年後效力法甲摩納哥跟巴黎聖日耳門兩間球會，合共上陣345場，轟入210球，助攻更高達99次。表面上麥巴比是「完勝」，但若計算入球效率（總入球/總上陣場數），平均每場入球數則比美斯少約0.03球。

而根據著名轉會網站transfermarkt，麥巴比23歲時身價高達1.6億歐元（約13.2億港元），23歲的美斯身價則只有1億歐元（約8.25億港元）。

假如只從數據上去看，兩人在同一年紀時，麥巴比無礙是勝過美斯，這位法國尖刀也早在4年前贏得世界盃，是美斯至今唯一未能贏取的大賽錦標。

然而值得留意，數據沒有告訴大家的是，美斯在23歲之齡已贏得兩座金球獎、兩次歐聯錦標；相反麥巴比只曾贏得金童獎或國際足協年度最佳年青球員，甚至只試過打入歐聯決賽、最終屈居亞軍，成為了他在這個年紀，永遠無法追趕到美斯的成就。

美斯在23歲時已拿下兩座金球獎。（Getty Images）

若想看看兩人的其他比較，前英格蘭國腳、現為英國《每日郵報》撰文的瑟頓（Chris Sutton），就以美斯與麥巴比射門能力、速度、盤扭技術等七大才能，分析他們誰更強，結果十分緊湊：

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