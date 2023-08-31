風球蘇拉｜天文台：停止水上活動及遠離岸邊　多個泳灘大浪掛紅旗

超強颱風蘇拉逐漸接近香港，天文台發出3號強風信號，預料今日全日維持，康文署周四（31日）宣布，多個泳灘因大浪懸掛紅旗，勸籲市民切勿到該處游泳。

天文台消息指，海面有湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。



康文署今日發出特別通告，港島南區的深水灣泳灘、赤柱正灘泳灘、石澳泳灘及大浪灣泳灘；離島區的洪聖爺灣泳灘及長洲東灣泳灘；以及西貢區的廈門灣泳灘、銀線灣泳灘及清水灣第二灣泳灘已懸掛紅旗，顯示在該處游泳會有危險，市民請勿在該處游泳。

根據天文台最新風暴消息，按照現時預測，超強颱風蘇拉周五（9月1日）稍後會相當接近本港並構成威脅，預料周五早上2時至5時之間改掛8號烈風或暴風信號。預料周五日間天氣顯著轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈。

受風暴潮影響，香港海水高度會於周五晚接近午夜至周六（9月2日）中午明顯上升，沿岸低窪地區可能出現嚴重水浸。風暴潮的影響視乎蘇拉掠過本港的強度及位置，若蘇拉按照現時預測於本港以南掠過，風暴潮引致的最高水位有機會與2018年山竹襲港時相若。然而若蘇拉提早於本港以東登陸，並在北面掠過，其影響則較小。天文台特別提及，由於海面有湧浪的關係，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。