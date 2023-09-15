杭州亞運．施純森︱50歲的初哥　人生重來也無悔　以橋牌影響生命

香港代表，同一個身分，相異的奮鬥歷程；主流、非主流、意想不到的運動項目，他和她一樣堅持，靜待場上發亮的時刻。

惟每個「香港代表」其實非從天而降，機會總在不知不覺間，悄悄落在一直努力的人手中。



施純森（Alan），50歲的香港橋牌運動員，生活與橋牌息息相關。



他是位IT人，每日為同事處理硬件及系統上的問題，卻從不感沉悶，因為這跟橋牌一樣，活用邏輯思維、就能解難的「遊戲」而已。有人把IT人標籤成「宅男」，Alan卻擅長溝通，橋牌講求準確接收隊友訊息、取得共識，讓他自有一套見解。



橋牌比賽形勢千變萬化，做錯一次決定，隨時斷送勝局，令Alan學懂懷抱最好的希望，做最壞的準備（Hope for the best, prepare for the worst）。年達半百，他終迎來生涯首屆亞運會，就算人生重新來過，他仍會選擇橋牌，成為那無比光榮的香港代表。



攝影：鄭子峰



香港橋牌代表施純森。（鄭子峰攝）

在超過600名運動員的杭州亞運香港代表團中，有香港人琅琅上口的名字，但也有不少面孔，我們此前沒甚機會認識。像施純森，即使橋牌港隊在上屆亞運摘下兩銀兩銅，香港市民的關注度仍然不高。惟他們像是自成一角，繼續做好份內事，認真練習，但求有一日再憑成績走入大眾視線。

這位50歲的爸爸，達到人生里程碑，突然有許多想法——是否應轉做全職運動員？但這會犧牲與家人的相處時間；後悔為了橋牌、沒有在事業上衝刺嗎？但只有憑多年累積的經驗，才有今天能代表香港的造詣。

這些感性與理性的拉扯，對於重視邏輯思維的他，「勝方」顯然易見。我們將採訪過程化為「施純森的關鍵字」與「施純森的Q&A」，一起認識這位香港代表。

杭州亞運專頁 追蹤港隊 緊貼熱話（按此進入）

施純森的關鍵字

#橋牌



橋牌玩法是先訂下「合約」，然後隨局勢發展不斷抉擇、調整，以達成目標。這能應用在人生上，跟我工作、生活時沒什麼區別，例如老婆告訴我馬桶漏水，我也是慢慢找哪裏出錯，解決問題。

早已養成了習慣，我不喜歡憑感覺做事，要用邏輯思維。即使是兒子做數學題目，我也只會解釋原理，讓他學懂思考模式，而非直接把答案告訴他。

#IT人



我在香港科技大學畢業，主修程式編寫（Programming），畢業後便加入資訊科技界，現在的工作主要是提供系統支援，助同事解難。

有人會用「IT狗」形容這一行，是有點負面，但其實我不用常加班、工作時間穩定，有時間練習及陪老婆、囝囝跟兩位孖女。

大家也覺得我們是宅男，很怕面對面跟別人溝通，其實是一竹篙打一船人。可能是玩橋牌的緣故，它講求正確接收隊友訊息、雙方取得共識，所以有時我寧願直接把話講清楚，避免只用文字、怕對方誤會語氣而影響觀感。

我認為溝通不是在乎你想表達什麼，而是對方接收到的是什麼。

橋牌與IT工作對施純森來說，都是一門解難遊戲已而。（鄭子峰攝）

#50歲



玩橋牌要累積經驗，又要與隊友培養默契，運動員普遍黃金年齡是35至55歲。所以我今年50歲，不算太老，但橋牌講求集中力，年紀難免有影響。這時便要用經驗搭救，或者與隊友互相幫忙，現在我一日打三場，每場兩小時的比賽，都能應付。

別人說50歲是人生里程碑，我第一個感覺是「難以接受」。最大感受，就是不明白年輕一代的「潮語」。當然我也多了一些想法，例如會為家人鋪後路，甚至考慮是否轉做全職運動員？只是我不想錯過小朋友的成長，甚至以家庭作賭注，最後打消了念頭。

回想這半世紀，花了許多精神在橋牌上，但求有份工就可以，事業上沒刻意追求更好。橋牌隨時也可以玩，若時光倒轉讓我重新選擇，也許我能放下橋牌數年，事業上全力拚搏——轉到大公司或累職經驗去升職，就會有不一樣的結果。不過，假如沒有這些年來的橋牌生涯，我也未必有造詣代表香港。

#勝負欲



小時候我有玩其他智力遊戲，如魔力橋（Rummikub）等，但始終它們沒有正式比賽，而橋牌有，這種好勝心，令我一直玩下去。每一次勝利，代表我「做得唔錯」，我很喜歡那種展示出自己能力的感覺。即使囝囝有興趣學橋牌，我也寧願讓別人去教，因為害怕我的好勝心會作祟，對他要求太嚴厲。

橋牌世錦賽每兩年辦一次洲際遴選，亞太區有在24隊中有3個名額。記得我最有勝負慾的一次，是2007年去印尼參與亞太區比賽，最後的淘汰階段爭世錦賽入場券，我可能有點壓力吧，發揮一般，隊友好心關心我，卻讓我大爆發，把對自己的不滿宣洩出來，我直至現在也很後悔。不過我現在已經看開了，不必特別追求什麼，在當下做最好的選擇就可以。

小時候初接觸橋牌，施純森把學校圖書館所有的橋牌書都讀了一遍。（鄭子峰攝）

施純森的Q&A：

關於橋牌



問：什麼時候開始接觸橋牌？

答：13歲中學旅行去大尾督，我不懂踩單車，沒事幹，老師教我們玩橋牌。小時候數學科成績特別優秀，對邏輯相關的事很有興趣，發現原來橋牌先出或後出哪張牌，會有很大區別，覺得很得意。

之後那兩、三年的暑假，學校圖書館的橋牌書都差不多被我借光，大約20至30本吧，內容是各種技術及牌局。然後開始跟同學參與學界的玫瑰盃及大專盃，並直接加入了橋牌總會。

問：最喜歡橋牌的什麼？

答：跟一班志同道合的人打牌、談笑風生的時光。打橋牌要有朋輩一起參與，才能維持下去，慶幸當年有朋友一起學，甫放學就去同學家打橋牌，可惜現在只剩我仍活躍於橋牌圈。

一場橋牌有4位運動員比賽，兩人一隊，好同伴間要溝通到、水平差不多，又要對橋牌投入相同時間、能夠共同進步。所以找到合適同伴的難度，跟找伴侶沒有分別。

我跟拍檔招偉立合作12年，當初賽後討論發現想法相近，便一起走下去。他跟我屬同一個生肖，年紀卻細我一輪。我們私下兩個家庭都會聚會，會談談湊仔經，但最後話題都離不開橋牌，所以沒有代溝。

一場橋牌比賽，同隊隊員被隔板分開，只能透過下方的空間出牌，從中與隊友交換資訊。（鄭子峰攝）

問：誰是你橋牌上的學習對象？

答：小時候看橋牌書，有提到美國高手Eric Rodwell及Jeff Meckstroth，他們是我的偶像。兩人搭檔超過廿年，一直排名世界第一，贏過5次世錦賽冠軍。

2009年有機會到美國跟他們交手，曾經贏過一、兩盤，但感覺他們很專業，不會因為自己的地位而隨便打牌，很有風度。

他們精益求精，落後下不屈不撓，能夠上演大逆轉，這些態度都值得學習。加上多年來都未聽過他們鬧交，兩人維繫感情的方法很值得佩服。

關於自己



問：你比賽前有沒有特別的習慣？

答：這廿年來，我賽前都有個小習慣，就是提早15分鐘到會場、飲杯水，盡快進入狀態。因為橋牌每局首兩輪很講求專注，快入局就能把握對方錯誤取分。

休息時如情況許可，我都會睇電視劇或緩步跑放鬆，否則太累的話，頭腦就像「漫遊外太空」，無法全盤分析牌局。

橋牌比賽千變萬化，各種決定有利有弊，講求運動員的集中力。（鄭子峰攝）

問：想別人記住你的什麼？

答：在橋牌上，我年輕時得到不少前輩幫助，才有機會去見識世界，所以我會毫不吝嗇地把自己所見所聞傳承後輩。

曾經看過一部電影叫《今天暫時停止》（Groundhog Day），故事講述主角陷入時間循環，無論做任何事，當天都會重新開始。主角無論如何努力，都無法挽救某人喪生的結局，但他仍無條件付出，最終用真心感染了別人，衝出循環、來到第二日。

可能再加上我爸媽是福建人，比較傳統，不停會有很多負面的說話，令我很抗拒。我相信社會是很講究人影響人的，所以應該保持樂觀積極，面對問題，第一時間不要覺得難，而是想方法解決。

抱最好的希望，做最壞的準備（Hope for the best, prepare for the worst），我希望把正能量也傳遞開去。上天會獎勵有勇氣的人，很多事不嘗試便不會成功。

關於港隊



問：在你眼中，代表香港是什麼一回事？

答：自2001年第一次代表香港，多年來斷斷續續代表過6至7次。以往代表香港出外參賽是自費的，自己向公司申請假期，最多只有橋牌會贊助的一件T-shirt，當自己去旅行。

不過今次亞運，賽前有授旗儀式，又有事前會議，也開始受公眾關注，感覺特別強烈，有十分大的榮譽感。我幻想自己如果拿到金牌，站上頒獎台應該會熱淚盈眶。

穿上印有香港代表團徽章的衣服，讓施純森感受到無比光榮。（鄭子峰攝）

問：代表香港最難忘的一次？

答：2001年我獲前輩邀請去參與亞太區遴選賽，初生之犢，中間一度在12隊中排第10，在酒店苦惱回港後如何面對「鄉親父老」，幸好後來一口氣追上來，更取得世錦賽資格。

世錦賽在我眼中，是只在書中出現、神一般的舞台，那年我再到法國首戰世錦賽，腦海一片空白，見到傳說中的對手，好怯，但很神奇，最終全部（比賽）落敗，但起碼見識過，非常難忘。

關於目標：



問：亞運有訂下目標嗎？

答：始終是第一次，沒法子想像到時的情景，但十分期待。個人來說，希望每日最多只犯一個大錯吧，意思是不要在云云選擇中做最差的決定，這樣做成績自然會來。

最大對手是中國、印尼、新加坡及中華台北，只要發揮平穩就有機會入四強，在沒有銅牌戰下應可以拿獎牌，至於能否奪金，就要看臨場發揮及運氣。上屆橋牌港隊摘下兩銀兩銅，希望成績不會更差吧。

問：你有什麼終極目標？

答：疫情前，我們在亞太區遴選賽未曾贏過冠軍，疫情間我們奪冠，卻只是在網上比賽，所以很想正式地上台拿一次實體冠軍。之後再在世錦賽24隊中，取得前12名的成績！

跟其他智力遊戲如棋類相比，橋牌就算一個運動員有多厲害也沒有用，要與同伴一起成功才行。所以希望透過亞運，推動橋牌運動予更多家長，讓更多小朋友學習。

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