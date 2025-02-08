詳解DeepSeek取勝之道：幕後功臣竟然是美國？｜Jack Talk・去片
撰文：葉德豪
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跟特朗普（Donald Trump）就職同一天發布的DeepSeek R1推理模型，以低成本、高效能的創新震驚世界，推理基準跑分追上美國AI行業龍頭OpenAI的o1推理模型，成本卻以十倍、數十倍計低於各大對手，曾在一日之內導致以Nvidia為代表的AI企業股價一共大跌萬億美元。
拜登（Joe Biden）時代以來的政策就是透過限制對華高端的AI晶片出口，將計算能力這個大型語言模式（LLM）訓練的「樽頸」緊握在手，希望阻止中國人工智能的發展。
DeepSeek的出現卻證明了AI晶片計算能力不一定是「樽頸」，而計算能力的局限更有可能是創新的泉源。到底DeepSeek憑什麼具體的創新跑出？對AI產業、中美競爭又有何影響？外界的DeepSeek模型的種種質疑又有沒有道理？
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